‘Babbelbox’ in garage verlaat Sint-Juliaan: “Ik denk al aan een nieuwe, zeker nu is er nood aan sociaal contact”

Door corona bleef de befaamde babbelbox van Sint-Juliaan vaak dicht. Nu de winkel ernaast verhuist, blijft de garagebox definitief gesloten. Fanny Boone die met het gratis initiatief begon, is intussen officieel genezen van leukemie en biedt voortaan volop hulp in huis. “Zo sla ik nog veel babbeltjes met wie het nodig heeft en ik denk al aan een nieuwe babbelbox, maar dan vlakbij mijn woning. Zeker nu is er weer nood aan sociaal contact.”

In Sint-Juliaan, een dorp in Langemark-Poelkapelle, werd een kille garagebox met materiaal plots een gezellige babbelbox met mensen. Het idee kwam van Fanny Boone, die zeven jaar geleden nog vocht voor haar leven. “Ik onderging een chemokuur van achttien maand tegen leukemie. Alles liep averechts en op een bepaald moment was het kantje boord”, vertelt de vrouw uit Poelkapelle.

In dezelfde periode verloor ze haar petekind Lars Declercq en zag ze haar schoonzus dakloos worden door een brand.

Hoopgevend verhaal

“En toch was ik niet met mezelf bezig. Ik merkte hoe andere kankerpatiënten zich slecht voelden door hun ziekte, vermoeidheid en haarverlies. Ik trok me op aan een hoopgevend verhaal van een man, die ook leukemie had. Hij kon nog wandelen met zijn hond doordat zijn buren banken buiten zetten om af en toe te verpozen. Dat inspireerde me om in mijn streek zetels ‘buiten’ te zetten. Maar dan in een open garagebox langs de straat.”

Terwijl ze nog volop in behandeling was, decoreerden Fanny en haar hartsvriendin Hadewig Brouckaert de box in 2015 naast hun cadeauwinkel Happiness. “We plaatsten zetels en voorzagen kranten. Iedereen was welkom voor een babbel. Gratis en heel het jaar lang, want in de winter voorzagen we een terrasverwarmer en fleecedekentjes. Van hieruit organiseerden we kerstmarkten en rommelmarkten, om leven in het dorp te brengen en Sint-Juliaan op de kaart te zetten.”

Veel bekijks

De box had veel bekijks. “Vanuit de box keek je op de kerk van Sint-Juliaan en de drukke verbindingsbaan tussen Ieper en Roeselare. Het initiatief werd enorm opgepikt in de media. Alle kranten zijn hier geweest en er werden tv-reportages gedraaid, onder meer voor VRT-programma Iedereen Beroemd. Een Nederlands magazine reikte zelfs hun ‘inspiratietrofee’ uit.”

Maar sinds corona bleef de box gesloten. Definitief, blijkt nu. “We hebben beslist om de fysieke winkel te sluiten, deels door corona en omdat ik aan een nieuwe fase in mijn leven begin. Ik ben vijftig en voortaan leg ik mij toe op mijn nieuwe passie als hulp in huis in de regio. Ook tijdens die job kom ik onder de mensen en sla ik babbeltjes met wie het nodig heeft.”

Verborgen eenzaamheid

En de babbelbox kan zomaar eens opduiken in Poelkapelle. “Bij mijn woning. Waarom niet? Want ik zal mijn paradepaardje niet kunnen missen. Tijdens corona was er trouwens veel verborgen eenzaamheid. De voorbije twee jaar had ik veel zin om van deur tot deur gaan en te vragen hoe het ging met iedereen. Zeker nu is er nood aan sociaal contact.”

Ook de winkel Happiness verdwijnt niet helemaal. “Hadewig doet nog verder, maar enkel online.”

Fanny is vorig jaar officieel genezen verklaard. “Een Canadees heeft mij gered: pas op een ander continent werd een passende donor gevonden voor stamceltransplantatie. Naar aanleiding van mijn genezing plaatste ik een tattoo op mijn onderarm: ‘keep the faith’, mijn lievelingslied van Bon Jovi. Het omschrijft mij als persoon. Blijf geloven in wat je doet, wat er ook op je pad komt.” (TP)