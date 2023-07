Baardagaam zoekt goede thuis: “Billy is al content met een warme lamp”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij SOS Reptiel in Ichtegem. Zij zoeken een thuis voor Billy, een sterke baardagaam (hagedis) met een voorliefde voor insecten.

“Billy werd een paar maanden geleden door enkele voorbijgangers op straat gevonden”, vertelt Mario Goes, bezieler van vzw SOS Reptiel. “Gelukkig kon de brandweer hem vangen en naar ons opvangcentrum brengen. Baardagamen zijn woestijnbewoners uit Australië. Ze kunnen niet overleven in ons koude land.”

Billy is een volwassen mannetje. “We weten niet hoe oud hij is. Dat is bij baardagamen onmogelijk te bepalen”, aldus Mario. “Hij is behoorlijk sterk en territoriaal en houdt niet van andere mannelijke baardagamen in zijn buurt. Maar zolang die er niet zijn, is het een lief dier. Hij houdt vooral van groenvoer en insecten. Die eet hij met gemak uit je hand.”

In de watten

Billy laat zich ook makkelijk oppakken, al heeft hij daar niet bijzonder veel behoefte aan. “We zoeken een thuis voor hem bij mensen met een geschikt terrarium dat hij helemaal voor zichzelf krijgt. Baardagamen zijn solitaire dieren. We zoeken dus mensen die hem echt in de watten willen leggen. Vooral warmte en een UV-lamp zijn belangrijk”, besluit Mario.