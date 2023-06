AZ Zeno viert 10-jarig bestaan met eigen praline: We willen de mens in zijn geheel benaderen”

Exact 10 jaar geleden, op 7 juni 2013, werden het toenmalige OLV Ter Linden en het Koningin Fabiolaziekenhuis samen AZ Zeno. Bovendien wordt dit jaar ook het vijfjarig bestaan van de nieuwbouwlocatie in Knokke-Heist gevierd. Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis trakteert AZ Zeno alle collega’s, artsen, patiënten en bezoekers met een nieuwe, smakelijke AZ Zeno praline.

De praline vertelt het verhaal van AZ Zeno, een ziekenhuis dat groeit en al jaren pioniert met zijn aanpak en visie rond voeding. Eigen geteelde groenten, verse en lokale vis/vlees, voeding als hefboom in het genezingsproces. De Zeno praline is dus meer dan een stukje lekkere chocolade. Er werd bewust gekozen voor ingrediënten als Sechuan peper met een hoog zinkgehalte belangrijk voor een sterk immuunsysteem, duindoornbes boordevol antioxidanten, foliumzuur, flavonoïden, choline en vitamine A, B1, B2, C en E en passievruchtensap. De praline heeft een bijzondere smaaksensatie en is een lokale samenwerking tussen AZ Zeno en Chocolatier M uit Knokke-Heist.

AZ Zeno groeit

Het ziekenhuis kende in de voorbije tien jaar een spectaculaire groei en is met bijna 900 medewerkers op de payroll de grootste werkgever van de regio. Momenteel werken 140 dokters in AZ Zeno. In 2023 werden 127.000 consultaties en 14.000 operaties geteld. De robotchirurgie deed zijn intrede. “De nieuwbouwcampus in Knokke-Heist betekende een grote vooruitgang voor patiënt en medewerker. Qua infrastructuur, technologie en comfort is alles optimaal en dus kunnen we ons volop op de patiënt focussen. We willen de mens in zijn geheel benaderen, met niet alleen aandacht voor de ziekte maar ook voor het welzijn en de impact van die ziekte. Ook op de andere locaties werden grote stappen vooruit gezet. De nieuwe campus in Maldegem werd in gebruik genomen en de verbouwingen op de campus in Blankenberge zijn bijna afgerond. De plannen voor de toekomst zijn minstens even ambitieus. AZ Zeno gaat volop voor duurzame energie en zet verder in op lokale verankering en samenwerking met alle (zorg)partners uit de regio” aldus een enthousiaste Patrice Buyck, algemeen directeur AZ Zeno.(DM)