In het AZ Zeno Knokke-Heist viel er op 1 januari heuglijk nieuws te rapen want ze mochten er baby Eva welkom heten.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar, om 12.26 uur, slaakte Eva haar eerste kreetjes in het AZ Zeno. Een flink meisje van 3,156 kg en exact 50 centimeter groot. Eva is het dochtertje van Andreea Pantelemon en Bogdan Pantelemon. Eva is het vierde kindje in hun gezin.