AZ Zeno Knokke-Heist brengt op 1 maart herdenkingsmoment ‘Wave of Light’

Woensdag 1 maart organiseert AZ Zeno Knokke-Heist het herdenkingsmoment ‘Wave of Light’.

MAAK of het Open Huis voor Kunsten Knokke-Heist zorgt voor poëzie en muziek van accordeon en harp. Iedereen die de voorbije jaren afscheid moest nemen van een dierbare is welkom vanaf 18.45 uur in AZ Zeno Kalvekeetdijk, campus Knokke-Heist, zaal De Bolle op dit warme moment vol verbinding. (DM)