AZ West Veurne voert campagne voor maart, darmkankermaand: een poepsimpele stoelgangtest kan uw leven redden

Twee jaar geleden pakte AZ West Veurne al uit met een unieke blikvanger om mensen op een laagdrempelige manier te sensibiliseren voor het gevaar van darmziekten en -kanker en hen te wijzen op het belang van preventie. Opnieuw staat de mobiele mega-opblaasconstructie bij de ingang van het ziekenhuis om op een ludieke manier een educatieve sensibiliserende boodschap te brengen via een avontuur in de escaperoom. De vier gespecialiseerde artsen van de dienst afdeling maag-, darm- en leveraandoeningen benadrukken dat vroegdetectie levens kan redden.

Darmkanker is de tweede meest frequente kanker in Europa. “Die diagnose krijgen ongeveer 1 op 20 mannen en 1 op 35 vrouwen tijdens hun leven”, zegt dokter Kristof Verraes, die in AZ West gespecialiseerd is in digestieve oncologie (kanker van het spijsverteringsstelsel) en functionele onderzoeken van de slokdarm. “Het is echter niet altijd zo dat kanker zich aankondigt met bepaalde klachten. Geen klachten betekent dus niet dat je safe bent!”

Belang van vroegdetectie

Collega Yves-Paul Vandewynckel is gespecialiseerd in inflammatoire darmziekten en voert specifieke echo-endoscopische onderzoeken en functionele onderzoeken van de aars en endeldarm uit. “Als arts stellen we vast dat veel mensen te lang wachten om een dokter te contacteren voor de initiële klachten zoals diarree, buikpijn, gewichtsverlies…”, vult hij aan. “Bij gebrek aan kennis is het dan voor veel patiënten met vermijdbare darmziekten al te laat. Een laattijdige diagnose kan leiden tot zware behandelingen zoals majeure chirurgie of soms is het helaas definitief te laat… We kunnen echt niet genoeg hameren op vroegdetectie! Dat doen we onder meer in de escaperoom, een project dat we twee jaar geleden hebben uitgewerkt samen met leerlingen van campus Engineering Veurne om op een vlot toegankelijke manier een breed publiek te sensibiliseren.”

Als we kanker vaststellen in stadia 1 en 2, is er 90% kans op genezing, in stadium 4 is dat nog 10%

Diensthoofd dokter Freddy Vandenbussche legt zich toe op de leverziekten en functionele darmziekten. “Naast de escaperoom hebben we voor nog een visuele blikvanger gezorgd: een grote banner ‘Maart darmkankermaand’ aan het bushokje bij het ziekenhuis”, geeft hij mee. “We hebben een speciaal krantje rond dit thema gemaakt, dat is bedeeld in 44.000 brievenbussen, voornamelijk in de regio van de Huisartsenkring. Het grote Bevolkingsonderzoek dat de overheid sinds 2013 organiseert om vroegtijdig darmkankers op te sporen is een mooi initiatief, maar toch reageerde daar in 2021 maar 52,5 % van de mensen op die hiervoor om de twee jaar een uitnodiging krijgen. Het gaat om de leeftijdscategorie 50 tot 74 jaar. Van die ruim 50 % die deelnam, heeft ongeveer 11 % van degenen met een positieve test geen verdere stappen ondernomen, zoals een coloscopie laten uitvoeren. Dat kan levensgevaarlijk zijn.”

Kans op genezing vergroten

“De bedoeling van dat Bevolkingsonderzoek is net om kankers vroegtijdig op te sporen. Hoe vroeger je erbij bent, hoe groter de kans op genezing. In ons land krijgen elk jaar ongeveer 8000 mensen de darmkankerdiagnose en zijn er zo’n 1800 overlijdens per jaar. In 15 à 20% is darmkanker familiaal erfelijk, maar dan zijn nog altijd 80% niet-erfelijke, sporadische darmkankers. Onderzoek heeft uitgewezen dat onze voeding risicofactoren inhoudt: te veel rood vlees en charcuterie, en weinig vezels houden risico’s in. Opmerkelijk is de toename van darmkankers bij jongeren onder 30 jaar.

Men vermoedt dat het gebruik van te veel antibiotica een indicatie zou kunnen zijn, maar dat is nog nergens wetenschappelijk bevestigd. Poliepen in de darmen kunnen wel een voorloper zijn. Een opeenstapeling zou kunnen leiden tot ontaarding en kanker. Hoe sneller we zoiets kunnen detecteren, hoe beter, want poliepen wegnemen is ook een vorm van preventie. Een derde zijn hyperplastische, meestal goedaardige poliepen, twee derde zijn adenomateuze poliepen, waarvan sommige wel kwaadaardig kunnen worden. Ik kan het dus niet genoeg herhalen: ga in op een uitnodiging voor het Bevolkingsonderzoek, want een simpele stoelgangtest kan je leven redden!”

Zekerheid

De vier gastro-enterologen zijn het erover eens dat er nog altijd een taboe hangt rond een coloscopie (kijkonderzoek van de dikke darm). “Mensen steken soms liever hun kop in het zand, maken zich ervan af met ‘ik heb geen tijd’, zijn bang dat het pijnlijk is, want je krijgt een korte anesthesie… Het onderzoek is helemaal niet pijnlijk is, maar het zorgt wel voor zekerheid. Als we kanker vaststellen in stadia 1 en 2, is er 90% kans op genezing, in stadium 4 is dat nog 10%!”