AZ West Veurne baat voortaan zelf PIT-ambulance van brandweer uit

Het AZ West in Veurne zal voortaan zelf de PIT-ambulance die ter beschikking wordt gesteld door Brandweer Westhoek uitbaten. Dat betekent dat het ziekenhuis zelf de exploitatie en het nodige personeel zal voorzien. In het voorjaar besliste de brandweerzone de PIT-werking stop te zetten omdat er financiële onenigheid was.

Vlak voor de zomer werd de stekker getrokken uit de PIT-samenwerking tussen Brandweer Westhoek en het AZ West in Veurne. De PIT-ambulance is een ziekenwagen die door de brandweer ter beschikking wordt gesteld aan het ziekenhuis, daar zijn standplaats heeft en bemand wordt door een spoedverpleegkundige en ambulancier. Die samenwerking was er al sinds 2016 maar er rees onder meer financiële onenigheid.

Doelen niet bereikt

“In het voorjaar werd door Brandweer Westhoek een analyse uitgevoerd van de ambulancewerking in de hulpverleningszone. Hierbij werd ook de huidige samenwerking met AZ West onder de loep genomen. Uit de analyse bleek dat de eerder vooropgestelde doelen niet werden bereikt en er een reorganisatie van de werking zich opdrong.”

Nieuwe overeenkomst

Er werd de voorbije maanden onderhandeld zowel met het ziekenhuis, de brandweerzone als de stad Veurne. Er is nu een nieuwe overeenkomst. “Om de wensen nog beter af te stemmen met de verschillende pre-hospitaal actoren, werd tijdens meerdere overlegmomenten overeengekomen dat Brandweer Westhoek zijn bestaande concessie ter beschikking stelt van het Ziekenhuis en AZ West volledig zelf zal instaan voor de uitbating van de ambulance/PIT (Paramedisch Interventie Team)”, klinkt het in een gezamenlijke mededeling. Concreet betekent dit dat de ambulance van brandweerpost Veurne nog steeds in het ziekenhuis zal blijven als standplaats maar het nu het ziekenhuis is die de uitbating en alle personeel voorziet. Voorlopig blijft de ziekenwagen wel nog eigendom van de brandweerzone. Zij hebben in de zone 11 concessies waar ambulancediensten worden uitgebaat. (JH)