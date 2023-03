AZ West in Veurne bedankt vrijwilligers tijdens Week van de Vrijwilliger

Donderdagnamiddag 2 maart werden een veertigtal personen, die in het ziekenhuis van Veurne allerlei vrijwilligerswerk doen, bedankt door de directie van het ziekenhuis.

Ze werden getrakteerd met een bedankingsetentje na een woordje van directeur Bert Cleuren die in naam van de directie het belang van de vrijwilligers, die op de verschillende diensten worden ingezet, onderstreepte. Bieke Roose, die onder meer als coördinator en aanspreekpunt instaat voor de groep geëngageerde vrijwilligers, was zeer tevreden met de talrijke opkomst. “Een vrijwilliger is zeker een meerwaarde voor het ziekenhuis en kan ertoe bijdragen om aan bepaalde noden en wensen van zorgbehoevende patiënten en hun families tegemoet te komen”, aldus Bieke.

De taken die de vrijwilligers in het ziekenhuis uitvoeren, zijn heel uiteenlopend. Een deel van hen vind je dagelijks aan de inschrijvingskiosken terug of aan het winkeltje in de inkom van het ziekenhuis dat op basis van vrijwilligers wordt gerund. Verder zijn er een aantal actief in het extern transport en een andere groep vind je terug op de diensten die zich inzetten voor de koffie- en maaltijdbedeling en/of een luisterend oor zijn voor de patiënten.

Indien je zin hebt om ook als vrijwilliger aan de slag te gaan in AZ West, kan je contact opnemen met vrijwilligerscoördinator Bieke Roose, bieke.roose@azwest.be. (JT)