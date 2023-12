AZ Sint-Jan in Brugge verwelkomt maar liefst vier kerstkindjes

Het was een drukke kerstdag op de materniteit van het AZ Sint-Jan in Brugge. Maar liefst vier kerstbaby’s zagen er het levenslicht.

Mathys Lefebvre was als eerste aan de beurt op 25 december om 14.12 uur. Hij is het zoontje van Trân Bich Thiên en Matthieu Lefebvre en weegt 1,420 kg. Mathis en zijn mama stellen het goed. Omdat hij enkele weken te vroeg geboren is, verblijft hij op de dienst neonatologie.

Baby Mathys, één van de kerstkindjes in AZ Sint-Jan. © gf

Nog drie geboortes

Wat later in de namiddag, om 17.01 uur, zag ook het levenslicht. Het meisje weegt 3,170 kg en meet 49,50 cm. Juliette is het tweede kindje in het gezin van Joke Verhaeghe en Matthias Rossel. Grote zus Marilou Louise heeft er een speelkameraadje bij.

Een goed uur later werd ook Angèle Van Damme geboren. Angèle is het derde kindje in het gezin van mama Stéphanie Coudenys en papa Hart Van Damme. Het meisje is geboren om 18.13 uur, weegt 2,630 kg en meet 46 cm. De geboorte van hun dochter was normaal voorzien voor binnen twee weken, maar Angèle besloot dat kerstdag het ideale moment was om het gezin te vervoegen.

En tot slot, eerder op de valreep nog, werd Sheikh Ibrahim Yawa geboren. Ibrahim zag het levenslicht om 23.11 uur. De flinke jongen is het tweede zoontje van mama Fulera Gariba en papa Misbahou Yawa, weegt 3,600 kg en is 51 cm groot. Ibrahim wachtte speciaal een weekje langer tot kerstdag om geboren te worden.