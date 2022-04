AZ Sint-Jan Brugge-Oostende is hét Belgisch ziekenhuis van het jaar

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is verkozen tot ziekenhuis van het jaar. Die award werd uitgereikt door het mediahuis ZORG Magazine, dat jaarlijks een Belgisch ziekenhuis in de kijker zet dat uitblinkt in zijn dienstverlening, verzorging en personeelsbeleid.

Tijdens de uitreiking op donderdagavond 28 april mocht dr. Hans Rigauts, algemeen Directeur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, in naam van het ziekenhuis de award voor ‘Ziekenhuis van het Jaar’ in ontvangst nemen. Op initiatief van mediahuis ZORG Magazine reikt een negenkoppige jury van mensen die professioneel actief zijn of een professioneel verleden hebben binnen de sector deze award uit aan een ziekenhuis dat uitblinkt in zijn dienstverlening, zijn verzorging en zijn personeelsbeleid.

75 dossiers

Uit de 75 dossiers selecteerde de jury 30 genomineerden en 10 winnaars in de categorieën ‘Thuiszorgorganisatie van het Jaar’, ‘Woonzorgcentrum van het Jaar’, ‘Ziekenhuis van het Jaar’, ‘(Andere) zorgorganisatie van het Jaar’, ‘Mooiste branding van het Jaar’, ‘Beste externe marketing van het Jaar’, ‘Intern project van het Jaar’, ‘Zorginnovatie van het Jaar’, ‘Zorgpersoonlijkheid van het Jaar’ en ‘Zorgwerkgever van het Jaar’.

Voor elke categorie gelden specifieke criteria. De criteria die voor de categorie ‘Ziekenhuis van het Jaar’ gelden? Dat waren er acht in totaal: eerder pragmatische dan theoretische aanpak, organisatie, innovatieve aanpak, engagement, meetbare resultaten, betrokkenheid (met patiënten/bewoners/werknemers), synergieën en milieuvoordeel.

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV wist duidelijk te overtuigen met een dossier dat een sterke focus legde op medische expertise en professionele ontwikkeling, maar daarnaast ook de innovatieve ingesteldheid, de doorgedreven patiëntgerichtheid, de multidisciplinaire benadering en de uitgesproken zin voor samenwerking en netwerkvorming in de verf zette.

Duurzaamheid

Wat de jury overtuigde? Vermoedelijk trokken de uitgebreide inspanningen die het ziekenhuis levert op het vlak van duurzaamheid in het bijzonder de aandacht van de jury. Mooie voorbeelden daarvan: de recyclage en afvalreductie op de dienst Cardiologie en de overeenkomst met de Brugse Intercommunale voor vuilverwijdering en -verwerking Brugge en Ommeland IVBO om restwarmte van de verbrandingsoven aan te wenden voor verwarming, koeling en warmwatervoorziening van campus Sint-Jan.

Het AZ Sint-Jan ziekenhuis is verkozen tot beste ziekenhuis van België. © Davy Coghe Davy Coghe

Daarnaast speelden patiëntgerichte initiatieven wellicht ook een doorslaggevende rol in de toekenning van de ‘Ziekenhuis van het Jaar’-titel. De PROSA-aanpak op de dienst Kindergeneeskunde, bijvoorbeeld, die uiteenlopende middelen in de strijd werpt om angst en pijn bij kinderen tot een minimum te beperken. Of de Mangomomenten, waarmee verschillende diensten kleine lichtpuntjes creëren voor hun patiënten door hun een waardevolle verrassing te bezorgen.

Samenwerking

Tot slot speelden de sterke zin voor samenwerking, zowel onderling als over diensten en ziekenhuiscampussen heen, en de betrokkenheid van de diverse AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV-artsen en medewerkers, kortweg #teamsintjan-leden, mogelijk mee in de jurybeslissing. Hun engagement vormde de sleutel tot de realisatie van bovenstaande en tal van andere initiatieven. Of zoals het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV het zelf graag verwoordt: elke schakel telt!