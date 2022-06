AZ Groeninge pakt uit met uniek reservatiesysteem:op babybezoek? Reserveer online je plekje

Naast AZ Groeninge zijn nog vijf andere West-Vlaamse ziekenhuizen niet van plan om terug te keren naar het onbeperkte, pre-corona kraambezoek. Enkel het eigen gezin blijft overal onbeperkt welkom.

• AZ Sint-Lucas Brugge kiest er na een bevraging bij pas bevallen mama’s en vroedvrouwen voor om maximaal vier bezoekers per dag toe te laten, waarbij er telkens twee tegelijk mogen aanwezig zijn. Elk bezoek wordt beperkt tot één uur en kinderen buiten het gezin zijn niet toegelaten.

• In de Sint-Jozefskliniek in Izegem blijft de huidige beperking van vier bezoekers per dag gelden. Momenteel is er overleg om ook voor de verdere toekomst een systeem uit te werken dat ouders beter ondersteunt om hun bezoek zelf te organiseren. Bezoek zal in tegenstelling tot de periode voor de pandemie altijd in de namiddag plaatsvinden, om meer ruimte te laten voor educatie door de vroedvrouw.

• AZ Damiaan Oostende kiest ervoor om het huidige regime voor onbepaalde tijd te behouden, waarbij er hoogstens twee bezoekers per dag welkom zijn. Alle bezoek moet steeds in de namiddag plaatsvinden. Het schenken van alcohol en hapjes aan bezoekers is verleden tijd. Deze maatregelen moeten de veelgevraagde rust bij nieuwe gezinnen vrijwaren.

• In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt blijven ze voorlopig ook vasthouden aan de bezoekersregeling die tijdens de coronaperiode van kracht was: maximum twee externe bezoekers op hetzelfde moment. De directie is naar eigen zeggen niet van plan om die regeling binnenkort opnieuw te versoepelen.

• AZ West in Veurne is momenteel bezig met het ontwerp van een nieuwe bezoekersregeling die vanaf 1 juli zal ingaan. Sowieso komt er een beperking in aantal en bezoektijd, maar waar de grens zal liggen, is nog niet duidelijk.

In AZ Sint-Jan, AZ Delta en AZ Zeno wordt er momenteel niet gedacht aan een systematische beperking van bezoek op de kraamafdeling. In het O. L. V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem werden de bezoekuren reeds beperkt, maar geldt er momenteel (nog) geen maximum aantal toegelaten bezoekers. Vanuit het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper kwam geen reactie.