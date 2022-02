AZ Delta investeert 98 miljoen euro in Torhoutse campus Rembert

Het AZ Delta heeft een ambitieus masterplan klaar voor het grondig verbouwen en herinrichten van de Torhoutse campus Rembert. De investeringen om het ziekenhuis up-to-date te maken, worden op zo’n 98 miljoen euro geraamd. Daarvan komt de Vlaamse overheid, verspreid over 30 jaar, met bijna 43 miljoen euro over de brug. Maandagavond kwam algemeen directeur Johan Hellings van AZ Delta uitleg geven tijdens de digitale Torhoutse gemeenteraadszitting.

De Vlaamse regering heeft op aangeven van minister van Volksgezondheid Wouter Beke beslist om gedurende 30 jaar het Torhoutse ziekenhuis jaarlijks 1.427.000 euro toe te kennen, of in totaal bijna 43 miljoen euro. Uiteraard hielp minister Hilde Crevits (CD&V), tevens voorzitter van de gemeenteraad, mee aan de kar duwen.

De vroegere visie van een regionaal ziekenhuis met voornamelijk bedden die gedurende een lange periode bezet worden, is voorbijgestreefd. Nu wordt de nadruk gelegd op dagopnames. Vlaanderen investeert mee in 46 plaatsen voor het dagziekenhuis, tien operatiezalen, 24 plaatsen voor dialyse en 24 gewone bedden, waarvan acht voor intensieve zorg. Uiteraard kan het ziekenhuis daarnaast ook zaken zoals consultaties, revalidatie en geriatrie blijven aanbieden. En zowat iedereen hoopt dat de kraamafdeling mag blijven.

Realisatie van parkeertoren aan Noordlaan is al gestart

In het kader van het masterplan is AZ Delta al gestart met het renovatie- en bouwproject voor het Torhoutse ziekenhuis. De grondwerkzaamheden voor de realisatie van de parkeertoren aan de Noordlaan zijn aan de gang. Er zijn 385 parkeerplaatsen voorzien, verdeeld over vier bouwlagen. De nieuwe parking, bereikbaar vanaf de Noordlaan, zou in het beste geval nog in de loop van dit jaar klaar moeten zijn.

Belangrijk is dat de hoofdingang van het ziekenhuis naar de Noordlaan verhuist. De aangelegde ventweg zorgt voor een veilige bereikbaarheid. Vanaf dan volgt er een stapsgewijze vernieuwing van de hele campus. Die werkzaamheden starten in 2023, worden gefaseerd gerealiseerd en zouden uiterlijk tegen 2030 klaar moeten zijn. Er is een masterplan opgemaakt voor een periode van tien jaar. Het is op basis van dat plan dat de financiële injectie door de Vlaamse overheid er komt.

“Het is onze visie om goed uitgebouwde basiszorg aan te bieden vanuit het Torhoutse ziekenhuis, uiteraard afgestemd op de samenwerking met de huisartsen en de eerstelijnszorg”, aldus Johan Hellings. “Voor de meer specifieke behandelingen en gespecialiseerde zorg hebben we onze campus in Rumbeke.”

Dankzij de verhuizing van de hoofdingang naar de Noordlaan zal de residentiële Sint-Rembertlaan minder verkeer te verwerken krijgen. Daardoor zal het ziekenhuis langs die kant beter bereikbaar zijn voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Sowieso zal ook daar een aantal parkeerplaatsen blijven bestaan, maar er komt beduidend meer groen dan nu.

Nieuwe vleugel voor raadplegingen en onderzoeken

In 2023 start de bouw van een nieuwe vleugel voor raadplegingen en onderzoeken, centraal gelegen vlakbij een binnentuin. Met brede gangen voor een vlotte circulatie. Die werkzaamheden zullen ruim een jaar in beslag nemen. De moderne wachtplaatsen voor patiënten moeten uitzicht bieden op de binnentuin.

In een volgende fase wordt er gefocust op de daghospitalisatie en de vernieuwing van het operatiekwartier. Het zal wat kunst- en vliegwerk vergen om deze gefaseerde vernieuwing uit te voeren, omdat de ziekenhuiswerking uiteraard niet gehinderd mag worden. Het doel is duidelijk: een vernieuwde, toekomstgerichte ziekenhuiscampus in Torhout, goed geïntegreerd binnen AZ Delta. Tegen eind 2030 zou het lokale ziekenhuis volledig heringericht en opgefrist moeten zijn.