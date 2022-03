AZ Delta in Roeselare ontdekt nieuwe coronavariant: “Er is geen reden tot paniek”

In het labo van het Roeselaarse AZ Delta is een nieuwe variant om het coronavirus ontdekt. Dat schrijft De Standaard donderdag en is bevestigd aan onze redactie. Het gaat om een combinatie van twee verschillende subvarianten van omikron. De ‘combikron’ zoals de variant wordt gedoopt, komt echter maar heel beperkt voor. Reden tot paniek is er volgens dokter Geert Martens van AZ Delta dan ook niet.

De jongste dagen zit het aantal nieuwe coronabesmettingen opnieuw in stijgende lijn, ook in West-Vlaanderen. Tussen die nieuwe besmettingen duiken ook af en toe nieuwe varianten op het virus op. Het laboratorium van het AZ Delta-ziekenhuis in Roeselare ontdekte sinds 20 februari al 20 gevallen van een tot dan toe onbekende kruising. Dat schrijft De Standaard donderdag en wordt bevestigd aan onze redactie.

Deltakron – een mix van de deltavariant en omikron – zoals die in Frankrijk vaak wordt gevonden, is het volgens Geert Martens, arts-specialist klinische biologie van het AZ Delta niet. Wel gaat het om een combinatie van twee subvarianten van omikron, een ‘combikron’ dus.

Hoge viruscirculatie

“We zijn nuchtere mensen hier in Roeselare”, zegt dokter Martens. “Reden tot paniek is er zeker niet. De nieuwe variant maakt slechts 1,5 procent uit van alle virusvarianten die we hier uitlezen. Het gaat om slechts 20 gevallen op zo’n 1.300 geanalyseerde stalen. Wel is het biologische interessante informatie over hoe het virus zich ontwikkelt.”

Op momenten van hoge viruscirculatie, zoals de voorbije weken nog altijd het geval was, is er volgens dokter Martens een hogere kans dat mensen met twee virusstammen tegelijk worden besmet. “Als iemand in je gezicht hoest met de ene en twee uur later met de andere kan zo’n mix ontstaan”, zegt de arts-specialist. “De twee subvarianten (in dit geval BA.2 en BA.1.1, red.) gaan dat stukjes gen met elkaar uitwisselen waardoor een nieuwe variant het levenslicht ziet.”

Is de combikron uit Roeselare er om te blijven? Mogelijk wel, oppert dokter Martens. “Het feit dat we de variant de voorbije weken telkens blijven zien, toont aan dat ie levensvatbaar is en in staat is nieuwe infecties door te geven. Maar er zijn geen aanwijzingen dat de variant zich sneller verspreidt of dat ie mensen zieker zou maken.”

Onafhankelijke bevestiging

De nieuwe variant is voorlopig enkel in het West-Vlaamse labo waargenomen. De specialisten van AZ Delta deelden hun bevindingen via het webforum Github waar andere labs en wetenschappers overal ter wereld de interessante observaties kunnen nakijken. “Alerte journalisten hebben onze ‘ontdekking’ daar ontdekt, in een vrij vroeg stadium”, aldus dokter Martens daarover. “We zijn zeker van de validiteit van onze analyse, maar we mogen deze variant dus zeker nog niet opkloppen. Het is nu aan andere labo’s om onze resultaten onafhankelijk te bevestigen.”

Net daarom zijn de Roeselaarse stalen vandaag op weg naar het referentiecentrum voor covid-19 aan de KU Leuven. Daar zullen ze een tweede keer worden geanalyseerd om het bestaan van de combikron-variant onafhankelijk te bevestigen. Als dat is gebeurd, zou de variant een eigen unieke code kunnen krijgen zodat ook onderzoekers in andere landen ernaar op zoek kunnen gaan.

“Dit toont aan dat het een no-brainer is en blijft om verregaande surveillance en sequencing te blijven doen”, benadrukt dokter Martens. “We moeten de vinger aan de pols houden om inzicht te blijven hebben in de trucs van dit virus. Een verwittigd man is er twee waard, het spreekt voor zich dat het beter is om dit te blijven opvolgen, ook in functie van de ontwikkeling van bijvoorbeeld een tweede generatie vaccins. Het ergste van de pandemie ligt nu wel achter ons, maar ik denk dat we de komende twee jaar deze oefening zeker nog moeten blijven maken.”