AZ Damiaan verhoogt ereloonsupplementen om innovatieve investeringen te financieren

Het bestuur, de directie en de medische raad van het AZ Damiaan sloten een overeenkomst voor de financiering van toekomstgerichte innovatieve investeringen. Er werd beslist om een nieuw ‘technisch innovatiefonds’ op te richten. De inkomsten van dit fonds bestaan uit extra ontvangsten vanuit ereloonsupplementen.

De ereloonsupplementen voor prestaties op niet-medisch technische diensten worden op 1 juli opgetrokken tot 135 procent. Voor de activiteiten op de medisch technische diensten blijft het ereloonsupplement van 110 procent behouden. Zoals wettelijk bepaald, worden deze ereloonsupplementen enkel aangerekend voor verblijven op een éénpersoonskamer.

Volgens het ziekenhuis worden de ereloonsupplementen voor de meeste patiënten door de hospitalisatieverzekering gedekt en is er dus geen impact. “De ereloonsupplementen worden enkel aangerekend als de patiënt bewust en heel goed geïnformeerd kiest voor een éénpersoonskamer. De medische investeringen die gedaan worden met de middelen uit het fonds, komen echter tegoed aan alle patiënten, dus eveneens aan patiënten die kiezen voor een tweepersoonskamer. Als eerste investering met dit nieuwe fonds staat de vervanging van de Da Vinci-operatierobot op de planning”, licht Kevin Mollet , diensthoofd PR & Communicatie, toe.

Ook sociaal fonds

Naast de oprichting van het ‘technisch innovatiefonds’ wordt ook een ‘sociaal fonds’ opgericht voor gerichte ondersteuning van de meest kwetsbare patiënten die zich in een acute financiële crisissituatie bevinden. “Met de oprichting van beide fondsen verzekeren we ook in de toekomst toegankelijke en betaalbare topzorg met de nieuwste technologieën voor alle patiënten.”

In Oostende staat in de komende twee jaar de oprichting van een eengemaakt ziekenhuis op de planning. Of deze prijsstijging ook effect heeft op het nieuwe ziekenhuis, is niet zeker. “Er zijn hierover nog geen gesprekken geweest. Dit is nog niet aan de orde”, zegt Mollet nog.