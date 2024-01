Ayrton Wullen neemt deel aan Q-School: “Ideale manier op nieuwe stap vooruit te zetten”

Vanaf 8 januari strijden een pak darters voor de felbegeerde PDC-tourkaart. Ook heel wat streekgenoten nemen deel in het Duitse Kalkar. Ayrton Wullen (27) uit Alveringem is een van hen.

Ayrton Wullen kreeg de dartsmicrobe mee van zijn ouders. “Ik begon twaalf jaar geleden”, vertelt Ayrton, die werkt voor ziekenvervoer Deroo. “Ik heb even stilgelegen, maar sinds drie jaar ben ik weer intensief bezig met pijlen te gooien. Het is een dagelijkse bezigheid, tijdens de week gooi ik nog enkele uren na het werk.”

Eigen tornooi

Maandag neemt Ayrton deel aan de Q-School. Om de kosten te helpen drukken, organiseerde hij enkele weken geleden een eigen tornooi. “De Q-School is niet goedkoop en dus zocht ik een manier om geld in het laatje te brengen. We organiseerden met mijn club KASKRO een tornooi in De Kwelle en daar is veel volk op afgekomen. Het was een schot in de roos en we willen er een jaarlijkse traditie van maken.” Ayrton heeft als bijnaam ‘The Shark’. “In het begin van de wedstrijd ben ik soms wat afwachtend en observeer ik mijn tegenstander, maar plots kan ik genadeloos toeslaan en val ik aan. 2023 leverde 14 tornooizeges op en ik nam ook deel aan de Belgische WDF Tour.”

Maandag staat Ayrton op de Q-School. Vader Jacky gaat met hem mee. “De Q-School is een nieuwe stap. Het is beenhard. Ik zal mezelf tegenkomen, maar zal tegelijk veel kunnen bijleren. Het is een goeie leerschool en de ideale manier om opnieuw een stap vooruit te zetten. Ik hou ervan om tegen toppers te spelen. Het is ook vaak uit die matchen dat ik het meeste leer. Als ik een tourkaart zou halen, dan ben ik uiteraard enorm tevreden. Lukt het niet, dan zie ik het niet als een ontgoocheling.”

Tips van Super Mario

“Met de Belgen en teamgenoten van Dartshop Vanhee vormen we een hecht team. Zo kreeg ik al heel wat tips van Mario Vandenbogaerde, die onlangs nog deelnam aan het WK. Het WK is voor iedereen, en dus ook voor mij, een grote droom”, zegt Ayrton, die na de Q-School wellicht nog de Challenge Tour en de Euro Tour zal spelen. “Mijn aandachtspunt is om mijn concentratie niet te verliezen. Bovendien mag ik mezelf niet te snel naar beneden duwen en moet ik meer geloven in mijn eigen kunnen”, aldus Ayrton, die gooit met Unicorn-pijlen van 23 gram. (API)