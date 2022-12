Ayla (23) uit Heule organiseert Warmste Verjaardagsfeest voor pleegzorg: “Restant van mijn Chirobloed”

Ayla Vandeghinste (23) uit Heule organiseert op zaterdag 10 december het ‘Warmste Verjaardagsfeest’. De opbrengsten gaan integraal naar Pleegzorg Vlaanderen. Niet toevallig, want pleegzorg is een alomtegenwoordig thema binnen de familie Vandeghinste. “Mijn ouders hebben in totaal al 26 pleegkinderen opgevangen. Deze week kwam daar zelfs nog een baby’tje van drie maanden bij. Het is dan ook mede dankzij hen dat ik dit goede doel kies”, zegt Ayla.

De familie Vandeghinste, die op het domein van de Warande woont, wordt vaak in één adem genoemd met pleegzorg. Nathalie Pinoy en Henk Vandeghinste vangen al pleegkinderen op van nog voor ze überhaupt zelf kinderen hadden.

Bovendien zijn ze ook uitbaters van het pleegzorgcafé in Kortrijk, een organisatie die alle pleegouders uit de regio van Kortrijk samenbrengt. Liefst 26 pleegkinderen vonden de afgelopen jaren al een warme thuis bij de familie Vandeghinste. Afgelopen week kwam daar zelfs nog een baby’tje bij van amper drie maanden.

Warmste Kweek

Het hoeft dus niet te verbazen dat pleegzorg de familie na aan het hart ligt. Vijf jaar geleden, in 2017, organiseerden Henk en Nathalie al ‘De Warmste Kweek’, een huwelijksfeest waarvan de opbrengen volledig naar Pleegzorg Vlaanderen gingen.

Vijf jaar later doet hun dochter Ayla (23) dat kunstje nog eens over. Ze organiseert op zaterdag 10 december op de Warande haar 23ste verjaardagsfeest. De opbrengsten gaan integraal naar Pleegzorg Vlaanderen.

Twee gemiste edities

“Door corona werden mijn 21ste en 22ste verjaardagsfeest uitgesteld. Na twee gemiste edities wou ik het bijzonder maken, dus kies ik ervoor om geld in te zamelen voor een goed doel.”

Over een goed doel hoefde Ayla niet lang na te denken. “Pleegzorg speelt zo’n belangrijke rol in onze familie. Mijn ouders zijn enorm trots dat ik ervoor kies om alle opbrengsten aan dat specifieke goede doel te schenken.”

Warande

Een sterk staaltje filantropie. De organisatie van haar ‘Warmste Verjaardagsfeest’ neemt Ayla volledig op zich, die drang om dingen te organiseren is een restant van het ‘Chirobloed’ dat door haar aderen stroomt.

Op de avond zelf kan ze rekenen op heel wat vrijwilligers. “Mijn broers en zussen komen helpen de avond zelf en ik kan ook rekenen op heel wat vriendinnen die allerhande taken komen uitvoeren.”

Voetbalveld van de Warande

Met ‘De Warmste Kweek’ haalde de familie Vandeghinste liefst 4.000 euro op. Op dergelijk bedrag durft Ayla nog niet meteen mikken, wel wordt ze alvast met lof overladen over het initiatief.

“Ik krijg heel wat positieve reacties op het initiatief. Van mijn beste vrienden over oude bekenden tot mensen die ik helemaal niet ken. Het doet deugd om te zien dat mensen de geste appreciëren en vooral dat zo veel mensen pleegzorg willen steunen”, zegt Ayla.

Zaterdag 10 december is het verzamelen geblazen voor iedereen die de 23ste verjaardag van Ayla wil vieren én tegelijk Pleegzorg Vlaanderen wil steunen, op het voetbalveld van de Warande.

Om 17 uur blaast de coverband Alive de eerste platen door de muziekboxen. Nadien voorzien de dj’s Triple D, Maître Garrix en DJ Ratte de rest van de avond van muziek.