Axl (11) en Marie (11) tonen minister hun groene school: “Als de ijskappen smelten, krijgen wij als eerste met dit water te maken”

Hoog bezoek in een basisschool in Poperinge: minister Jo Brouns (CD&V) kwam er de groene speelzones inspecteren en liet zich er inspireren door andere klimaatacties van de leerlingen in het kader van een Vlaamse campagneweek. “Deze school verdient navolging in de rest van het land.”

Trots tonen Axl Titeca (11) en Marie Raman (11) de ‘wiglo’ in een van hun groene schoolzones in Poperinge. “Dit is een iglo uit wilgentakken waar je door kan lopen”, vertelt Axl. De leerlingen van vrije basisschool Sint-Franciscusinstituut hadden maandagmorgen een opmerkelijke gast: niemand minder dan minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V) lanceerde er de campagneweek #Iktrekhetmijaan. “We hebben deze week aandacht voor het klimaat op scholen van Poperinge tot in Bree”, aldus Brouns. “Ik ben heel aangenaam verrast en onder de indruk van wat ik hier allemaal mocht horen van de leerlingen in deze mooie school. Ze zijn zich erg bewust van de klimaatverandering, hoe we ons moeten aanpassen en op welke manier ze zelf hun steentje kunnen bijdragen, zoals kiezen voor de fiets.”

“De minister op bezoek, dat is toch wel een heel speciale gebeurtenis”, vindt Aukje Lesage, klastitularis in het zesde leerjaar. “Hij wou eens komen kijken hoe wij als school strijden voor het klimaat. We planten onder meer bomen en letten op kleine dingetjes: uitstappen doen we zoveel mogelijk te voet of met de trein. Onze leerlingen waren heel enthousiast om hem te woord te staan.”

Dichtbij zee

“We toonden de minister dat onze school zo groen mogelijk is”, aldus Marie. “De lichten vallen automatisch uit en in delen van de eetzaal blijven ze meestal uit omdat we grote ramen hebben met veel lichtinval. We maken in de les speelgoed met afval.” Marie doet ook thuis inspanningen. “Zo weinig mogelijk de verwarming aansteken, een extra deken gebruiken in de zetel en zo veel mogelijk de deuren dichthouden.”

“Wij liggen dichtbij de zee”, benadrukt Axl. “Als de ijskappen smelten, zijn wij een van de eersten die met dit water te maken krijgen. Voor mijn verjaardag vroeg ik afvalrapers aan mijn ouders en soms doe ik daarmee eens een toertje door de stad. Op school proberen we de speelplaatsen zo groen mogelijk te maken. Tussen de struiken is het gezellig spelen tijdens de speeltijd.”

Navolging

“Op deze school wordt onder meer ingezet op ontharding en een eigen groentetuin”, stelde Brouns vast. “Ze weten dat het meer is dan een CO2-verhaal, en dat de zee als het ware het binnenland intrekt. Er zijn periodes van lange droogte en lange, hevige regenval wat tot overstromingen leidt. Ze beseffen dat dit allemaal voortvloeit uit de klimaatverandering. De school zal ook eventjes helemaal losgekoppeld worden van het energienet en schakelt de elektriciteit gedurende twee uur uit. Hier staat een tevreden minister die kan vaststellen dat onze jeugd wel heel erg mee is. Een volledige week hebben heel veel scholen in Vlaanderen aandacht voor klimaat en milieu. Dat moet een volgehouden inspanning worden. Hier merk ik dat ze er elke dag mee bezig zijn. Deze school verdient navolging in de rest van het land.” (TP)