Axelle viert haar achtste verjaardag op Kerstmis: “Een kerstkindje met karakter”

Haar verjaardag, het is iets wat de bijna 8-jarige Axelle Vandenbussche heel haar leven met Kerstmis zal mogen vieren. Ze begint er ook elk jaar vroeg mee, want begin december was er al een fotoshoot en dat was al een feest op zich. Dat ze in het verleden niet gespaard bleef van enig leed, weerhoudt de familie er niet van om nu zoveel mogelijk te genieten van het leven.

Laten we beginnen met het droevig nieuws: Axelle’s papa overleed in 2018, maar zowel mama Kelly Vandenbussche (33) als zijzelf kunnen er over praten en dat hielp bij de verwerking van dit jonge afscheid. Ondertussen heeft mama een nieuwe partner gevonden bij Cédric Willems, die papa is van Julia en Odette. “Dat we niet allemaal familie zijn via ons bloed is eigenlijk niet belangrijk”, vertelt Kelly. “We zijn het wel met ons hart en dat is wat telt! Het is absoluut geen taboe in ons gezin en we zijn dan ook trotse plusmama en pluspapa van onze drie meisjes.”

“Het is niet simpel om in die drukke feestperiode ook nog een verjaardagsfeest te plannen”

De geboorte van Axelle was een ander moeilijk momentje. “Axelle was uitgerekend voor 24 december 2015, maar ik ging over tijd en kreeg een zwangerschapsvergiftiging waardoor er bijna een spoedkeizersnede moest uitgevoerd worden, want ze konden geen hartslag meer meten. Gelukkig ben ik toch op natuurlijke wijze kunnen bevallen en is alles goed afgelopen. De papa en ik hebben er alvast een kerstkindje met een pittig karaktertje aan overgehouden. Zelf was ik eigenlijk liever niet op zo’n feestdag bevallen, maar achteraf gezien kon het niet mooier geweest zijn!”

Verjaardagsontbijt

Axelle zelf vindt het super om te verjaren metp Kerstmis, maar mama denkt praktisch. “Het is niet eenvoudig om in die drukke feestperiode ook apart nog eens de familie te mobiliseren voor een verjaardagsfeestje. Ondertussen zijn we daar meer ervaren in geworden en na wat gepuzzel kunnen we de familie in de zomer al laten weten wanneer Axelle’s verjaardagsfeest zal zijn. Ik ben een planner en iedereen weet dat het dit jaar een verjaardagsontbijt zal worden op een andere dag dan Kerstmis.”

Ondertussen woont het nieuw samengesteld gezin al drie jaar in Poelkapelle. “Het is ook de schuld van corona dat we hier nog maar voor de tweede keer iets kunnen organiseren voor haar vriendinnetjes. Vorig jaar gingen ze naar Conquesta en dit jaar kwam Sjo-Bizz met snoeptaarten, bloemenkransen in het haar en plaktattoos als verrassing.” Axelle vult aan: “In de zomer zou het nog toffer zijn, want dan kun je buiten en meer vriendjes vragen. Al heeft het nu een ander voordeel: het is vriendelijk dat de mensen alles mooi versieren voor mijn verjaardag.” (lacht)

Een bezige bij

Axelle is een heel actieve meid. Ze gaat naar basisschool De Ooievaar in Poelkapelle, bokst bij Bronski Gym, is lid van Dansschool Donatha en is lid van de KSA. Dat wilde ze zeker nog vertellen nu ze in de krant kwam. En wat als Axelle later kindjes zou hebben, heeft ze dan al een specifieke datum in gedachten? “Het mag inderdaad op een feestdag zijn, want dan moet mijn kindje later, net als ik, niet naar school. Of gaan werken als hij of zij ouder is.”

Wanneer we vragen naar het favoriete kerstmomentje van Axelle, dan moet ze niet lang nadenken. “Dat is rond middernacht wanneer er hier bij ons in huis uit volle borst verjaardagsliedjes in plaats van kerstliedjes gezongen worden. Wie passeert kijkt misschien vreemd op, maar nu het in de krant heeft gestaan, is iedereen op de hoogte.” Recent is mama Kelly bevallen van een dochtertje: Odette. En toeval of niet, maar ook op een 25ste. maar dan in oktober. Cédric: “Nog een reden voor een feestje, want op het jonge leven van twee maanden mogen we zeker ook eens klinken.”