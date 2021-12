Axelle Jaecques uit Hooglede verkoopt met Prente zelfgemaakte wenskaartjes

Axelle Jaecques (26), geboren en getogen in Hooglede en tegenwoordig woonachtig in Gent, richtte in november haar eigen onderneming op: Prente. Op haar webshop biedt ze zelfgemaakte wenskaartjes aan. Wat de kaarten typeert? Humor. Het liefst droge humor.

Axelle Jaecques (26) is al van kleins af aan graag creatief bezig. Ze volgde tekenlessen in SASK in Roeselare en later studeerde ze drie jaar grafisch ontwerp in Gent, om vervolgens ook nog de opleiding fotografie bij Syntra West in Brugge te volgen. Samen met haar broer, Guillaume Jaecques, richtte ze enkele jaren geleden Moonshot op, een visueel contentbureau in Roeselare voor grafisch ontwerp, fotografie, animatie en video.

Al deze ervaringen vormden de ideale combinatie om Prente tot stand te brengen. Bij Prente verkoopt Axelle zelfgemaakte wenskaartjes, een concept dat ze vorig jaar al eens had uitgeprobeerd.

Droge humor

“Een jaar geleden ben ik begonnen met kerstkaartjes maken, om eens te testen of het zou aanslaan bij mensen”, vertelt Axelle. “Aangezien de reacties zo positief waren, leek het me leuk om een webshop te starten met allerlei soorten kaarten.”

In november voegde Axelle de daad bij het woord en sindsdien verkoopt ze haar kaarten via haar eigen webshop. Een kaartje voor een jarige, voor een geliefde, om iemand te bedanken of om iemand succes te wensen: ze heeft voor iedere gelegenheid een originele creatie paraat. Eén element kenmerkt alle kaarten: droge humor.

“Het leven is vaak al saai genoeg. Het voelt echter fantastisch goed om op een gemakkelijke manier iemands dag op te fleuren dankzij een leuk kaartje met een grappige quote. Meer hoeft dat vaak niet te zijn. Het zijn zo’n soort kaartjes die ik zelf ook graag zou krijgen, maar die je zelden in een winkel kan terugvinden.”

“Zo heb ik een kaartje gemaakt dat ‘A koarte me nen hoek af’ heet en bij dat kaartje is er ook letterlijk een hoek af. Ook al bestaat Prente nog maar net, dit buitengewone kaartje is al enorm populair. En hoewel ik eerst had gedacht dat dit soort humor vooral bij de jongere generatie in trek zou zijn, valt het op dat de quotes ook bij wat oudere mensen in de smaak vallen.”

Haar humor spreekt aan bij een breed publiek, maar voor een bepaalde collectie richt ze zich tot een heel specifieke doelgroep: “’t Is in de sjako’s”, “Kzieje gèrn”, “Bluvn goan!”, “Oj mo gezoend ziet”, “Wuk ist?”.

Het voelt fantastisch om iemands dag op te fleuren met een grappige quote

Naast de ‘traditionele’ wenskaarten, houdt Axelle met deze West-Vlaamse collectie haar eigen roots in ere. Haar inspiratie haalt ze meestal uit het dagdagelijkse leven. Telkens als ik iets grappigs tegenkom, noteer ik dat in mijn notitieblokje op mijn gsm. ’s Avonds of in het weekend ga ik dan met dat idee aan de slag.”

“Creatief bezig zijn met grafisch ontwerp én humor is iets waaruit ik enorm veel voldoening haal: ik kan mezelf er volledig in uitleven en het werkt tegelijkertijd ontspannend. Een echte droomjob.”

Nog veel ideeën

Axelle heeft nog heel veel ideeën, die ze in de nabije toekomst wil concretiseren. Ze heeft niet alleen steeds nieuwe inspiratie voor nieuwe kaartjes, ze speelt ook met het idee om haar gamma later uit te breiden.

“Aangezien het kaartje ‘A koarte me nen hoek af’ zo populair is, wil ik nog meer kaartjes in die trant maken. Ook figuurlijk mag er wel eens ‘nen hoek af’. Daarnaast wil ik later ook nog kleinere kaartjes maken en hele kleine om aan cadeaus te hangen. Misschien bied ik binnenkort ook wel T-shirts en postzegels aan.”

“Ik droom trouwens ook van een eigen fysieke winkel.” Axelle wil ook graag haar kaartjes in winkels in Roeselare en Gent verkopen. “Een lichtpuntje in deze donkere tijden en een glimlach op iemands gezicht toveren met zo’n klein gebaar: dat wil ik bereiken.”

Info: www.prente.be, info@prente.be, +32 496 67 39 04; Facebook: Prente; Instagram: prente_kaarten