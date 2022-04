Axel De Muyt is ambassadeur van Cycling for Diabetes: “Met de fiets naar de Galibier”

Pingpongclub d’Oude Palette overhandigde deze week een cheque van 750 euro aan Axel De Muyt, een van hun leden die ook algemeen directeur is van Novo Nordisk, de grootste insulineproducent ter wereld. Van zaterdag 11 tot donderdag 16 juni fietst hij samen met 17 diabetespatiënten naar de Galibier ten voordele van Cycling 4 Diabetes.

D’Oude Palette is een Ieperse tafeltennisclub met een kleine dertig leden die elke maandagavond een balletje slaan in zaal de Familiekring in de Crescendostraat. Samen met de andere leden mocht voorzitter Guy Werquin onlangs nog het vijftigjarig bestaan van de club vieren. “Met onze pingpongclub sponsoren we af en toe ook projecten voor het goede doel”, zegt Guy Werquin, zelf dierenarts en voorzitter van het Ieperse dierenasiel. “Dit jaar kozen we ervoor om het project van Cycling for Diabetes Climbing for Life 2022 te steunen. Een prachtig initiatief waarvan één van onze leden, Ieperling Axel De Muyt, ambassadeur is.”

8.500 hoogtemeters

“Het is al jaren dat we met de Diabetesliga, de patiëntenvereniging voor mensen met diabetes, ieder jaar een bekende berg opfietsen”, vertelt Axel. “Drie jaar geleden was dat de Stelvio in Italië, dit jaar gaan we naar de Galibier in Frankrijk. We doen dat telkens met patiënten die nog niet gefietst hebben en die we voorbereiden op deze zware fietstocht, om aan te tonen dat je met diabetes nog steeds aan sport kan doen.”

Eigenlijk zijn we meer een vriendenclub dan een sportclub

“Dit jaar willen we iets speciaal doen. Van zaterdag 11 tot en met donderdag 16 juni fietsen we met 17 leden van het Diabetes Liga Cycling Team en vijf begeleiders van het Diabeteshuis in Gent naar de voet van de Galibier in Valloire. Daar zullen wij vanaf vrijdag 17 juni, samen met onze andere teamleden van het Diabetes Liga Cycling Team, deelnemen aan Climbing for Life. Deze pittige sportieve uitdaging is goed voor 900 kilometer en 8.500 hoogtemeters. We zullen deze tocht afleggen in 6 etappes.”

Kampen en vakanties op maat

“Met dit project willen wij diabetes in de kijker plaatsen”, vervolgt Axel. “Maar we willen ook centen verzamelen voor kinderen en jongeren met diabetes die het financieel moeilijk hebben. Via de verzamelde fondsen willen wij hen de kansen geven om deel te nemen aan sportkampen en vakanties op maat. Deze vakanties worden al jaren georganiseerd door de Diabetes Liga en spelen een belangrijke rol voor deze kinderen en jongeren om op een kwalitatieve manier te leven met diabetes. Ze leren van elkaar, worden ondersteund en kunnen zich onbezorgd amuseren met hun leeftijdsgenoten.”

Zelf heeft Axel geen diabetes, maar als algemeen directeur van het farmabedrijf Novo Nordisk voelt hij zich wel heel betrokken bij de mensen die de aandoening hebben. “Novo Nordisk werd in 1923 opgericht naar aanleiding van het op de markt komen van insuline, dat een jaar eerder ontdekt werd. Volgend jaar bestaan we dus honderd jaar. Ondertussen zijn we een bedrijf dat de halve wereldvoorraad van insuline produceert en daarnaast ook andere medicatie voor patiënten met diabetes. We zijn ook actief op andere domeinen, maar de kern van ons werk is toch de diabetici.”

Logo op wielershirt

Axel De Muyt werkt ondertussen al dertig jaar in de farmaceutische industrie. “Ik ben geen apotheker van opleiding, maar kinesist”, vertelt hij. “Indertijd ben ik gestart als medisch afgevaardigde bij het Belgische bedrijf UCB. Ik heb verschillende functies gehad in marketing en sales, en zo heb ik kunnen doorgroeien tot de functie die ik nu heb. Ondertussen werk ik 4,5 jaar voor Novo Nordisk, maar als geboren en getogen Ieperling ben ik wel in Ieper blijven wonen, ook al rijd ik bijna iedere dag naar Brussel voor mijn werk.”

Dat zijn vrienden van d’Oude Palette hem nu sponsoren vindt Axel wel bijzonder. “Het is toch redelijk uniek dat een sportclub sponsort, meestal zijn het bedrijven. Vandaar ook het logootje van d’Oude Palette op mijn wielershirt. Heel heel leuk dat alle leden van de pingpongclub bereid waren om een bijdrage te leveren. Dat illustreert ook dat we een hechte vriendengroep zijn. Eigenlijk zijn we meer een vriendenclub dan een sportclub”, besluit Axel.