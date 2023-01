AWV rooit 88 bomen langs Brugseweg: “Wortels beschadigd bij uitbreken fietspad”

In de Brugseweg zijn 88 bomen gerooid nadat de wortels beschadigd werden bij het uitbreken van het fietspad. Het rooien van de bomen gooide wel de planning van de werken aan het nieuwe fietspad overhoop. “Ik vrees dat ze daardoor niet meer zullen samenvallen met de werken aan het rondpunt in Poelkapelle”, zei schepen Jean-Marie Callewaert op de gemeenteraad.

Op de gemeenteraad wilde Leen Louwagie (CD&V) een stand van zaken van de werken aan de fietspaden langs de Brugseweg. “Veel communicatie krijgen we daar niet over, of het zou moeten via de krant zijn”, aldus Leen Louwagie. “Daar lazen we dat de werken on hold staan en dat er bomen moeten gerooid worden. Hoe zit het nu eigenlijk met die werken?”

Bomenexpert

“In november is AWV (Agentschap Wegen en Verkeer, red.) begonnen aan dat fietspad, maar men heeft vrij snel vastgesteld dat de bomen die langs het fietspad stonden problemen gaven”, antwoordde schepen van Openbare Werken Jean-Marie Callewaert (Vooruit). “Het oude rijpad was amper 15 centimeter dik, zonder fundering, en de wortels van die groeiden horizontaal onder dat fietspad. Bij het uitbreken van het fietspad werden die wortels deels losgetrokken. Op 9 november is er een bomenexpert bijgekomen en die kwam tot de vaststelling dat de bomen daardoor een acuut gevaar voor de veiligheid van de fietsers vormden en dat de bomen dus moesten gerooid worden.”

88 bomen

In totaal gaat het om 88 bomen die moeten gerooid worden. Die stonden in de rijrichting naar Poelkapelle tussen de grens met Ieper en dorpskom van Sint-Juliaan, en van de dorpskom van Sint-Juliaan tot aan het Canadees monument. “Het rooien van de bomen werd uitbesteed aan Tuinen Hoflack, die zijn er maandagmorgen aan begonnen”, vervolgde Jean-Marie Callewaert. “Voor andere stukken van het fietspad zal AWV kijken hoe ze het kunnen uitbreken zonder schade aan te brengen. In dat geval zouden die bomen kunnen blijven staan.”

Vertraging

Leen Louwagie (CD&V) vroeg ook of de vertragingen aan de werken aan het fietspad een invloed zullen hebben op de timing van de geplande werken aan het rondpunt in Poelkapelle die in februari zouden beginnen. “Het was de bedoeling dat die zouden samenvallen met de werken aan de fietspaden, maar ik vrees dat dit niet meer volledig zal lukken.” (TOGH)