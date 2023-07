Avontuurlijk Drielindenpad in opbouw in Lichtervelde

Ter hoogte van de ‘keunepuppe’ werd op de Dag van de Natuur in 2021 een speelbos van 2.000 vierkante meter aangeplant. Dit was de eerste fase van het Drielindenpad dat momenteel wordt aangelegd.

Intussen werkten verschillende diensten van de gemeente Lichtervelde verder aan de opbouw. Halfweg september wordt het Drielindenpad officieel geopend.

Bosrijke omgeving

Het Drielindenpad is gelegen in een gecontroleerd overstromingsgebied rond de Drielindenbeek. Het project wordt ondersteund door de provincie West-Vlaanderen. “Het Drielindenpad is een avontuurlijk pad met verschillende natuurlijke speelelementen in een bosrijke omgeving”, vertelt schepen Steven Bogaert.

“Er komen rust- en picknickbanken en een hoge zitbank van 2,5 meter die zicht geeft op het mooie landschap. Ook wandelaars en fietsers vinden er hun gading. Er komt een aansluiting tot een wandeling van 3,8 kilometer en een fietsstopplaats langs de fietsknooppuntenroute.”

Het Drielindenpad is bereikbaar via de Bellestraat en de Fonteinestraat. De avontuurlijke site is nog in volle opbouw met ondersteuning vanuit de technische dienst van de gemeente.

(JW)