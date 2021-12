‘Avonturiers’ Paco en Waikiki opnieuw veilig in weide na ontsnappingstocht tussen Hulste en Bavikhove

Paco en Waikiki zijn terecht en staan opnieuw veilig in hun weide. De twee pony’s van Dirk Van Hecke uit Kuurne waagden zich donderdag aan een avontuur dat op meer dan 2 kilometer van hun weide eindigde in Bavikhhove (Harelbeke). “Samen met mijn dochter Sterre (17) ben ik blij dat we ze terug hebben en ze geen ongevallen veroorzaakten”, aldus Dirk.

De twee pony’s konden donderdag in de buurt van de Treurnietstraat in Bavikhove (Harelbeke) van de straat en uit de tuin van Eddy Lapeirre worden geplukt. “Mijn vrouw riep plots dat er twee paardjes achteraan stonden”, vertelt Eddy.

“Het bleek nog te kloppen ook. Ze bleven rustig staan, wellicht omdat mijn buurman Paul ook een weide met paarden heeft. Samen slaagden we er in ze wat hooi te geven en in de weide te stoppen. We wisten natuurlijk niet van wie de dieren waren. Ondertussen was de politie al ingeschakeld want passanten hadden de pony’s al een tijdje gevolgd.”

Mysterie

“Na mijn dagtaak zag ik dat ik verschillende berichten had”, aldus eigenaar Dirk Van Hecke uit Kuurne. “Van mijn dochter, van de boer van wie we de weide huren, van mijn ex-vrouw,… Ik was me van geen kwaad bewust. Het is nog altijd een mysterie hoe Paco en Waikiki uit de weide geraakt zijn. In het donker kon ik de omheining nog niet deftig controleren. Dat zal ik zaterdag doen. Ondertussen zitten ze veilig in onze winterweide bij onze andere paarden.” Dirk haalde de dieren donderdagavond nog op.

Paco en Waikiki hadden er een tocht van meer dan 2 kilometer opzitten. De weide waaruit ze ontsnapten was aan ‘den Tivoli’ in Hulste (Harelbeke) gelegen.

Deel van gezin

“Paco en Waikiki zijn brave dieren en waren de lievelingspaarden van mijn dochter Sterre. Ze reed er vroeger, als ze kleiner was, op voor dressuur en springen. Ze is de pony’s ondertussen ontgroeid maar ondertussen zijn Paco en Waikiki een deel van ons gezin geworden en zijn we er erg aan gehecht. Het was dan ook een hele opluchting hen veilig en wel opnieuw in de weide te kunnen zetten.”

(LSi)