Avonturier Koen Darras trekt negen maanden door Afrika

Koen Darras (43) uit de Processieweg in Wijnendale is begonnen aan wat misschien wel de wildste roadtrip uit zijn leven wordt. Met zijn Nissan Patrol is hij van thuis uit vertrokken voor een rit van alles samen negen maanden door het westen en het zuiden van Afrika. Als slot gaat hij in Tanzania nog de Kilimanjaro beklimmen, de hoogste berg van het continent.

Tijdens het hele avontuur, dat Lost in Africa heet, zal Koen ruim 40.000 km afleggen en zowat 30 verschillende landen doorkruisen. Plus: als alles verloopt zoals gepland, overwint hij in totaal zo’n 60.000 hoogtemeters.

Terreinwagen ‘One Love’

Koen zal de roadtrip zeker niet constant in zijn eentje maken. Familie en vrienden van alle slag zullen aan stukjes van de tocht deelnemen, sommigen voor een paar weken, anderen voor pakweg een maand. Ook zijn vrouw Nele De Groote (43) en hun drie dochters Nina (12), Lio (8) en Ziggy (5) zullen een paar keer meetrekken. Als zelfstandige ondernemer is Koen partner bij Travelbase, de reisonderneming met de focus op natuur en avontuur.

“Mijn volledig omgebouwde terreinwagen draagt de naam One Love, verwijzend naar het bekende nummer van Bob Marley”, aldus Koen. “One Love is een oproep tot eenheid en vrede onder alle mensen. Het lied spreekt de hoop uit op een betere toekomst voor de mensheid.”

Om het geheel zo klimaatvriendelijk mogelijk te maken, haalden Koen en zijn bevriende mecaniciens de airconditioning uit de Nissan Patrol. Anderzijds is het voertuig voorzien van krachtige zonnepanelen, een daktent en de nieuwste roetfilters. De CO2-uitstoot die sowieso met zijn tocht gepaard zal gaan, compenseert Koen via de Belgische organisatie Greentripper. Die biedt de mogelijkheid om de milieu-impact van een reis goed te maken door klimaatprojecten te steunen.

“Onderweg wil ik 14 bergen beklimmen”

“Ik heb de terreinwagen op 20-jarig leeftijd gekregen van mijn vader Willy Darras”, licht Koen toe. “Enkele jaren geleden heb ik de Nissan aan mijn neef Tom Darras geschonken, omdat ik het niet over mijn hart kon krijgen om de auto te verkopen aan derden. Toen het idee voor de Afrika-trip rees, besloten we om de wagen weer rijklaar te maken. En dat is ons na hard labeur gelukt.”

Klimervaring opgedaan

Koen zou Koen niet zijn, mocht hij als avonturier tijdens de roadtrip niet iets extra’s ondernemen. “Onderweg wil ik 14 bergen beklimmen”, zegt hij. “Met de Kilimanjaro met zijn 5.895 meter als kers op de taart. Maar ook de Mount Kenya en de pieken uit het Rwenzori-gebergte spreken tot de verbeelding. Ik heb intussen al wat klimervaring, want in Zuid-Amerika heb ik vorig jaar in twee maanden tijd tien bergen boven de 6.000 meter bedwongen.”

Wie het avontuur van Koen wil volgen, kan daarvoor op zijn account van Instagram terecht.