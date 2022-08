Avonturenkamp eindigt in mineur voor Natasha (8): “De eerste dag al naar huis gestuurd, omdat ze moest overgeven”

Wat voor de 8-jarige Natasha uit Blankenberge een leuk zomerkamp moest worden, eindigde op dag één al in mineur. “Ze moest maandag twee keer overgeven, maar was ‘s middags alweer helemaal de oude. Toen was ze echter al niet meer welkom op het kamp”, zegt de misnoegde papa van het meisje. Hij betreurt de beslissing van de organisatie. “Natasha had hier zó naar uitgekeken.”

Het moest een week vol avontuur worden voor de 8-jarige Natasha. “Paintball, lasershooting, met quads rijden: het adventure kamp van Sporttrack in Dikkebus leek ons echt wel de moeite, en dus schreven we onze dochter hiervoor maanden geleden al in. Al die tijd keek ze er enorm naar uit”, vertelt Tarik Houbrechts, de papa van Natasha. Zondagavond zette hij zijn dochter op de kamplocatie af, maandagmiddag kreeg hij telefoon van de organisatie. “Natasha is ziek, je moet haar komen halen”, kregen we te horen.

Zenuwen

Toen we in Dikkebus aankwamen, zat onze dochter ergens buiten in een hoekje, helemaal alleen en zwaar aangeslagen”, klinkt het. Toen de man iemand van de organisatie wilde spreken, slaagde hij daar naar eigen zeggen niet in. “Er was wel een cafetaria waar een meisje rondliep van hooguit een jaar of zestien. Ze sprak me direct aan: of ik voor Natasha kwam? Ik antwoordde dat ik blijkbaar geen andere keuze had dan haar weer mee naar huis te nemen, want de organisator bleek nergens te vinden. Die kreeg ik pas ’s avonds te spreken aan de telefoon”, aldus Tarik.

Volgens de man was zijn dochter helemaal niet ziek. “We zijn in de namiddag nog samen naar de winkel geweest en Natasha was toen weer zo fit als een hoentje. Ze zal gewoon wat last gehad hebben van de zenuwen”, klinkt het.

De man is niet te spreken over de beslissing van de organisatie om het meisje al op de eerste dag van het kamp naar huis te sturen. Volgens kampverantwoordelijke Hans Carryn staat dat echter in de voorwaarden. “Zieke kinderen horen niet thuis op kamp: we kunnen het ons niet veroorloven om de andere kinderen óók ziek te maken. De ouders van Natasha gaven zondagavond overigens al aan dat het meisje ‘met een hoestje zat’ en maandagmorgen zei ze zelf ook dat ze buikpijn had. Toen ze tijdens het ontbijt moest overgeven, hebben we dat nog door de vingers gezien, maar tijdens het middagmaal was het wéér van dat. Voor de andere kinderen is dat ook niet leuk natuurlijk. Niemand wou nog naast haar zitten.”

Inschrijvingsgeld

“Het is de manier waarop die ons ook tegen de borst stoot”, repliceert de papa van het meisje. “Er werd ons aan de telefoon botweg meegedeeld dat niemand graag kots opkuist, en wij konden ons ook niet van de indruk ontdoen dat onze dochter door de kampleiding aan haar lot was overgelaten. Natasha is hier het hart van in, de hele zomer lang heeft ze naar dat kamp uitgekeken. Wellicht kunnen we ook fluiten naar het inschrijvingsgeld.”

De organisatie laat nog weten dat te zullen bekijken. “We gaan na of er via het tussenbureau een annulatieverzekering kan ingeroepen worden en wat onze eigen voorwaarden zijn. Het is voor ons immers ook de eerste keer dat we dit tegenkomen”, klinkt het.