‘Avond van de G-sport’ lokt enkele grote namen naar VIVES Kortrijk waaronder Jean-Marie Pfaff, Evy Gruyaert en Gella Vandecaveye

Met ‘Avond van de G-sport’ in VIVES Kortrijk wil het jaarlijks evenement sporters met een beperking de aandacht geven die ze verdienen. “We willen met dergelijke avonden de G-sport belichten in haar totaliteit. Het is belangrijk dat er voor mensen met een beperking voldoende aanbod is en er meer synergie is tussen de sportclubs”, vertelt bezieler en coach Dave Vanhoutte. Sportverslaggever Sammy Neyrinck en tv-persoonlijkheid Evy Gruyaert namen de presentatie op zich en gingen met een aantal prominente gasten in gesprek over de toekomst van de G-sport.

Zoals elk jaar waren er terug tal van (sport)persoonlijkheden aanwezig. Met verschillende panelgesprekken bespraken ze de toekomst van de G-sport en werden onder luid applaus de spelers van G-voetbal Kortrijk Teens voorgesteld.

Er is nood aan plaats en er is voldoende kapitaal in de wereld. We kunnen blijven beloven, maar we moeten iets doen

Algemeen directeur van VIVES Joris Hindryckx nam de verwelkoming op zich, gevolgd door een panelgesprek met Carl Hoefkens, Wim Lagae, Gella Vandecaveye en Charles Vanhoutte. Vervolgens werd de vooruitgang in de Belgische G-sport besproken door Joachim Coens, Egbert Lachaert en Jean-Marie Pfaff. “We mogen mensen met een beperking niet voorbijlopen, maar er begrip voor opbrengen en de ouders ondersteunen met mogelijkheden. Er is nood aan plaats en er is voldoende kapitaal in de wereld. We kunnen blijven beloven, maar we moeten iets doen”, aldus Jean-Marie Pfaff.

Na een freestyle act door Birger Lemey, ondersteund door de jonge dansers van dansstudio Bodyshake van Eefje Willems, ging het gesprek verder over concrete plannen voor de G-sport met Stefaan De Clerck, Lorin Parys, Yana Seel en Vincent Yserbyt. In de laatste gespreksronde keken Dennis Gebbink, André Christiaens en Dave Vanhoutte naar het buitenland en hoe ze daar G-sport aanpakken. De avond werd besloten met een dankwoord door schepen Wouter Allijns Aansluitend volgde een receptie.