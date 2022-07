Aveve Torhout is in nieuwe handen: “We zullen de klanten verwennen”

Vanaf vrijdag 1 juli is de Torhoutse vestiging van Aveve, met zijn grote assortiment in tuin-, dier- en bakplezier, in nieuwe handen. Na 15 jaar stoppen Jan Vandamme en zijn vrouw Karen Derudder ermee en geven de sleutels door aan Wouter Teerlinck en zijn schoonbroer Kristof Depreitere. Laatstgenoemde runt al de Aveve-winkel in Koekelare. “We zullen de klanten verwennen”, klinkt het vastberaden.

De winkel, gelegen aan de rotonde met de smeedijzeren paarden, waar de Bruggestraat en de E403-afritweg tegen elkaar aanschurken, is een herkenningspunt voor Torhout en wijde omgeving. Een betere locatie is moeilijk denkbaar. Alleen is de zaak beduidend kleiner dan die in Koekelare, maar de voorziene herinrichting moet voor een grotere winkelbeleving zorgen.

Wouter (36), afkomstig uit Tielt, woont met zijn vrouw Annelies Depreitere (36) en hun kinderen Tuur (8), Fien (6) en Noor (2) in de Herderinnedreef in Torhout. Annelies, de zus van medezaakvoerder Kristof Depreitere, werkt als neuroloog in het lokale ziekenhuis AZ Delta campus Rembert.

Kristof (49), wiens vrouw Trui Schmidts in 2013 na ziekte gestorven is, is nu samen met Tina Vandekerckhove (47), die sinds vorig jaar met hem meewerkt in zijn Aveve-winkel in de Stalpaertstraat in Koekelare. Er zijn in totaal vier kinderen: Ella (18), Kibrom (13), Jana (23) en Lani (21).

Twee koppels met familiebanden nemen Aveve over

Het verhaal van Aveve in Koekelare kiemde al in 1935, toen Kristofs grootvader Omer Depreitere met zijn vrouw Alma een zaak in land- en tuinbouwbenodigheden startte. Ze runden ook een molen, alles in het centrum van de gemeente. Naast veel klanten hadden ze…14 kinderen, onder wie Jef Depreitere, de vader van Kristof en Annelies. Jef nam de zaak vanaf 1969 over en runde ze samen met zijn vrouw Brigitte Pollentier. Jef en Brigitte, nog altijd in goede gezondheid, besloten met hun almaar uitbreidende Aveve uit de dorpskern weg te trekken en kochten in 1996 grond in de Stalpaertstraat nabij de Ringlaan. In 1999 ging hun nieuwe, ruime vestiging er open. Zoon Kristof, die vanaf 1996 in de zaak begon mee te draaien, nam ze in 2004 over. Ze steunt op twee grote pijlers: enerzijds de toelevering aan de land- en tuinbouw en anderzijds de verkoop in de winkel aan particulieren. Het aanbod is omvangrijk.

Mix van groene vingers en ervaring

Wouter Teerlinck werkte tot nu toe bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), waarin hij zich ontfermde over het grondbeheer, het patrimonium en de onteigeningen. Grote overtuigingskracht had Kristof niet nodig om zijn schoonbroer mee in het bad te trekken om de Torhoutse Aveve over te nemen, want Wouter heeft groene vingers van hier tot aan de Plantentuin van Meise. Hij heeft enorme interesse in tuinieren en houdt bovendien van bakken. De geknipte man om het gezicht van de plaatselijke Aveve-winkel te worden. Kristof zal hem uiteraard met zijn rijke ervaring bijstaan. Ook diens partner Tina stapt mee in het verhaal, net als Wouters vrouw Annelies in haar schaarse vrije momenten.

“Wouter zal na de zomer de dagelijkse leiding van de Torhoutse winkel definitief op zich nemen”, aldus Kristof. “Maar we blijven met onze expertise vanuit Koekelare met raad en daad in steun. Omdat de vestiging in Torhout minder ruim is, kunnen we onmogelijk eenzelfde assortiment aanbieden als in Koekelare. Daarom gaan we maximaal inzetten op een vlotte samenwerking tussen de winkels. We willen dat de klanten zich op beide locaties thuisvoelen. De verkoopsters Emmely, Kim, Shona en Winne blijven in Torhout in dienst.”

Geen supermarktgevoel meer, maar winkelbeleving vergroten

“Eind dit jaar wordt de winkel heringericht”, aldus Wouter. “We doen dat om onze klanten extra te verwennen en hen nog meer goesting te laten krijgen om in de tuin aan de slag te gaan, hun huisdier in de watten te leggen en/of zelf brood of taart te bakken. We stappen af van het supermarktgevoel en zetten in op authentieke, warme kleuren en materialen. De winkelbeleving moet een heel stuk groter worden.”

Jan Vandamme en Karen Derudder, die hun zaak na 15 jaar doorgeven, houden eraan om al hun klanten van harte te bedanken voor die lange periode van trouw.

Info: Wouter Teerlinck