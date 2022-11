Aveve Roeselare schenkt gratis babykerstboom weg aan wie volwassen exemplaar koopt

Wie de komende periode in het tuincentrum Aveve langs de Rotsestraat in Roeselare een kerstboom koopt, krijgt er een gratis babykerstboom bovenop. “Op deze manier helpen we meer aan de vergroening van Roeselare”, aldus zaakvoerder Davy Verbraeken.

De kerstperiode komt eraan en in menig huiskamer staat er inmiddels al een kerstboom. Dat merkt ook Davy Verbraeken, zaakvoerder van Aveve Roeselare. “In vergelijking met andere jaren plaatsen de mensen al heel vroeg hun kerstboom. Wij zijn dan ook een week vroeger gestart met de verkoop van onze bomen.”

Bij Aveve koppelen ze de verkoop van hun meer dan duizend exemplaren aan een actie. Wie een kerstboom koopt, krijgt er een gratis babykerstboom bij. “Dit is niet enkel een promotionele actie, we willen mee inzetten op een groenere stad. Klimaat en milieu zijn vandaag de dag een heel belangrijk item.”

Plantseizoen volop aan de gang

Terwijl de aangekochte kerstboom een gezellige plaats krijgt in de woning, kunnen kopers ook onmiddellijk met het kerstboomplantje buiten aan de slag. “Momenteel is het volop plantseizoen, ideaal dus.” Davy denkt niet dat het tuincentrum met de actie in eigen vingers snijdt. “Sowieso duurt het vier à vijf jaar vooraleer het plantje is uitgegroeid tot een volwaardige kerstboom. Stiekem hopen we natuurlijk wel dat de aangeplante babykerstbomen binnen tien jaar nog steeds op dezelfde plaats in de tuin staan. We zijn er daarnaast ook van overtuigd dat we met dit concept de non-believers kunnen overtuigen dat de kerstbomen gekweekt worden voor de verkoop en dat de velden na het rooien bijna onmiddellijk heraangeplant worden.”

Uitpakken met een grote boom

De kerstboomverkoop bij Aveve Roeselare startte afgelopen weekend. Voor het initiatief werkt het tuincentrum samen met producenten uit Denemarken. Afdelingsverantwoordelijke Maxim Vanwynsberghe verkoopt er zowel bomen met wortel als bomen zonder wortel. “We merken dat mensen toch nog altijd willen uitpakken met een grote, volwaardige kerstboom. Doordat we een uitgebreid aanbod hebben komen klanten echt ook steeds van verder. Met onze babykerstbomenactie vergroenen we dus niet enkel Roeselare, maar ook tot ver daarbuiten.”