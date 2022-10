Avelgemse keurslager heeft beste droge worsten van België

De Avelgemse droge worsten van Joyce Cordonier (35) en Jeroen Lievens (34) zijn verkozen als dé beste droge worsten van België.

Jeroen legde alles haarfijn uit. “In de voedingsschool Ter Groene Poorte in Burgge werd er een wedstrijd georganiseerd om de beste droge worst van België te vinden. Iedere keurslager van ons land kon deelnemen, en dat was geweten. 36 slagers hadden zich ingeschreven voor de wedstrijd. Alle droge worsten werden gesneden, en blind geproefd. De verschillende keurslagers beoordeelden elkaar via een app, waarmee je een score kon doorsturen. Ook het uitzicht van een worst is belangrijk, en daarop werden we dan ook gequoteerd. Daarvoor moesten we ze bekijken en dan iedereen een score geven, eveneens via de app.”

Het beste vlees

“Na het geven van de scores, werden de 5 beste worsten uitgekozen, en die werden dan geproefd door verschillende topchefs, denk maar aan Peter Goossens en ook door Paul Van Himst. Uit die vijf werd dé beste gekozen, en dat zijn wij geworden. We weten dat de perfecte droge wordt voor iedereen anders is. Maar toch hebben wij de perfecte gulden middenweg gevonden. Wij gebruiken voor onze worsten varkensvlees van ‘Gusto meat’ van Mark en Betty. Wij kennen de mensen, wij weten hoe de varkens behandeld worden en hoe alles verloopt. Zij selecteren ook het beste vlees voor ons dus we gebruiken het meest kwalitatieve vlees voor onze worsten. (ML)