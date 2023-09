Avelgemse begraafplaatsen introduceren sterrenweides

De begraafplaatsen van Avelgem, Outrijve en Waarmaarde krijgen binnenkort een sterrenweide. Dat is een speciale zone op een begraafplaats die voorzien is om ongeboren kindjes te herdenken.

De troost- en herdenkingsplek is bedoeld voor ouders die hun ongeboren kindje willen komen herdenken. Het is dus niet de bedoeling dat hier stoffelijke overschotten begraven of uitgestrooid worden. Het is enkel bedoeld om herdenkingssterretjes te plaatsen voor de overleden foetus. Op deze manier kan het een vorm van troost bieden voor de ouders en de familie. Om zo’n gedenkplaatje te kunnen plaatsen is er toestemming nodig van minstens één ouder. Ze worden aangeboden en geleverd door de gemeente.

Dit is goed nieuws voor de Avelgemse inwoners die een kindje verloren tijdens de zwangerschap. Nu kunnen zij ook op een mooie manier hun kindje herdenken op de begraafplaatsen.

