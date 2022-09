Avelgem zoekt vrijwilligers voor budgetondersteuning: “Focus op managen administratie”

Het Sociaal Huis van Avelgem zoekt vrijwilligers om mensen met budgetproblemen te ondersteunen. An De Burghgraeve (38), medewerker BIZ, duidt het project. “We zoeken de beste match tussen de hulpvragende en de hulpgevende.”

“Dit project is al gestart in 2019, dus we gaan ons vierde jaar in. Eerst zijn we gestart in Harelbeke, met de samenwerking van CAW Zuid-West-Vlaanderen en het OCMW van Harelbeke. Daarna hebben we rondgevraagd bij de gemeentes of er interesse was om zich aan te sluiten bij het project. In Avelgem starten we in 2023.

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze mensen met budgetproblemen helpen met de administratie. Het is zeker niet de bedoeling dat ze overschrijvingen uitvoeren of dat ze constant bij de persoon aanwezig moeten zijn. Het gaat eerder om het helpen met het overzicht te bewaren over de facturen, om eens mee te gaan naar de winkel om zo bewuster te kopen, of om samen op stap te gaan naar betaalbare vrijetijdsinitiatieven, als de vrijwilliger dat zou zien zitten. Want niets moet, maar alles mag. Het gaat dus enkel over het ‘managen’ van het administratief werk”, legt An De Burghgraeve uit.

“Oorspronkelijk hielpen de OCMW’s en de administratieve medewerkers, maar er was te veel vraag en daarom werd het voor hen te veel werk. Daarom zijn wij dan ook gestart met dit vrijwilligersproject.”

Vooraf wordt heel duidelijk uitgelegd wat er precies verwacht wordt

An De Burghgraeve overloopt graag even de te volgen stappen voor wie interesse zou hebben om een ‘BIZondere buddy’ te worden. “Eerst en vooral stuurt de kandidaat-vrijwilliger een mail naar biz@welzijn13.be. Dan word je uitgenodigd op een kennismakingsgesprek. Hierop wordt er ook naar de motivatie gevraagd, en de voorkeuren. Sommige mensen willen liever niet bij een gezin helpen, maar eerder bij een individueel iemand, of omgekeerd. Op die manier kunnen we de beste match zoeken tussen de hulpvragende en de hulpgevende.

Vorming

Daarna is er een welzijnsvorming. Dat zijn drie avonden waarop duidelijk wordt uitgelegd wat er verwacht wordt van de vrijwilliger. De drie hoofdthema’s die daarop aan bod komen, zijn ‘Wie zijn de hulpzoekenden?’, ‘Wie ben ik in dat verhaal?’ en ‘Hoe doe ik dat het beste?’ Op die manier is het klaar en duidelijk voor iedereen verwacht wordt. Wanneer een persoon minder geschikt lijkt als ‘BIZondere buddy’, dan verwijzen we hem/haar door naar het OCMW, of kijken we welke andere vrijwilligersinitiatieven voor hem of haar wel zouden kunnen passen.” (ML)

Wil je ook vrijwilliger worden? Stuur dan een mailtje naar biz@welzijn13.be.