Avelgem zal voortaan communiceren over weghalen gedenktekens kerkhof

In Avelgem heeft het gemeentebestuurt tekst en uitleg gegeven bij de weggehaalde gedenktekens op het kerkhof. Nadat deze aan het columbaria verwijderd werden zonder dat daarover gecommuniceerd werd, ontstond er ophef op sociale media. Hoewel alles volgens de regels verliep, kreeg het gemeentebestuur veel verontwaardigde reacties.

Enkele nabestaanden van personen wiens gedenkteken werd verwijderd, waren niet opgezet met het gebrek aan gemeentelijke communicatie over het voorval. Pas nadat de gemeente de gedenkplaatjes hadden verwijderd en weggevoerd, kregen familie en vrienden van de overledene de kans om op de afvalberg, waar de gedenkplaatjes gedeponeerd werden, naar brokstukken te zoeken. Vaak zonder resultaat.

Zonder naam en datum

“Het gemeentebestuur kreeg een aantal verontwaardigde reacties over het verwijderen van de gedenktekens aan de columbaria”, reageerde het gemeentebestuur op Facebook. “We begrijpen deze reacties.Volgens het reglement moeten gedenktekens op de columbaria en de strooiweides altijd voorzien zijn van de naam van de overledene en de datum van overlijden. Als dat niet het geval is, worden ze verwijderd en niet bewaard. Als dat wel het geval is, mogen ze er staan tot zes maanden na de asverstrooiing of plaatsing in het columbarium.”

De gemeentelijke technische dienst zou ook enkel de gedenktekens zonder naam en datum weggenomen hebben. Degene waarop dat wel stond lieten ze dus staan. “Desondanks zitten we met het gemeentebestuur verveeld met het verloop van de situatie en beloven we om in de toekomst de gedenktekens op een vast moment weg te halen en dat te communiceren vooraf.”

Burgemeester Lut Deseyn zelf liet weten niet uitgebreid te willen reageren op de situatie. “Alles is conform het reglement verlopen. Aan de andere kant heb ik begrip voor de getroffenen, bij wie dit soort zaken uiteraard gevoelig ligt.” (JDB)