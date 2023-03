Avelgem reikt 48 ‘fuifbuddy’-attesten uit aan jongeren

Dit weekend hebben 48 jongeren uit Avelgem een attest mogen ontvangen van schepen Liesje Cartreul en burgemeester Lut Deseyn tot fuifbuddy in Jeugdhuis Krak. Dit deden ze nadat ze allemaal een opleiding hebben gevolgd in november. In de opleiding werd ingegaan op de wetgeving rond persoonscontrole en op de regels omtrent brandveiligheid.

Maar liefst 48 enthousiaste jongeren waren aanwezig op de opleiding in november. De opleiding duurde een volledige dag. In de voormiddag stond er een lezing van een medewerker van politiezone MIRA op het programma. Hij bracht de jongeren wat bij over security en vrijwilligers belast met persoonscontrole. In de namiddag kwam er dan een medewerker van hulpverleningszone FLUVIA aan het woord die het had over brandpreventie op evenementen.

De aanwezigen waren vooral leden van de Avelgemse jeugdverenigingen. Het is namelijk sinds 2021 verplicht om personen te hebben in uw vereniging die dit attest kunnen voorleggen als organisator van een evenement. Zonder dit attest zouden de verenigingen beroep moeten doen op professionele bewakingsfirma’s om hun evenementen en fuiven veilig te laten verlopen. Dit kunnen Wout Demeyere en Zoë Voet, groepsleiding van Chiro Avelgem, bevestigen: “We hebben geprobeerd om met zo veel mogelijk mensen uit de leiding deel te nemen aan deze opleiding. Op deze manier komen we zeker niet in de problemen op onze toekomstige evenementen.”