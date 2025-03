Avelgem boost mentaal welzijn: Tot 1.000 euro voor initiatieven

Jongerenwelzijn staat hoog op de agenda in Avelgem. Dankzij een gift van 5.000 euro kunnen scholen, jeugdwerkingen en andere organisaties een projectsubsidie tot 1.000 euro aanvragen voor initiatieven. “We willen écht beweging brengen rond mentaal welzijn. Het reglement staat op de website van de gemeente Avelgem”, aldus schepen van Welzijn Charlotte Groenez.

Het reglement werd goedgekeurd op de jongste gemeenteraad. Het betreft een samenwerking tussen de diensten jeugd en welzijn en biedt verschillende partners de kans om concrete acties op te zetten. Dienst jeugd en cultuur zet al langere tijd in op deze doelgroep met een tienernamiddag voor jongeren vanaf 12 jaar, in samenwerking met jeugdhuis KRAK. En via deze weg willen de schepenen het aanbod verbreden. “Via verschillende wegen willen we de opgroeiende jongeren bereiken en trachten nu ruchtbaarheid te geven aan de projectsubsidie waar verschillende partners op kunnen intekenen”, vervolgt schepen van Jeugd Liesje Cartreul (gbA+burgemeester Lut). “We zetten ook daadkrachtig in op onze twee middelbare scholen via flyers. Scholen zijn cruciale partners. We kijken uit naar wat hieruit groeit.”

Schepen Charlotte Groenez (gbA+burgemeester Lut) onderstreept het belang: “We willen écht beweging brengen rond mentaal welzijn. Subsidieaanvragen kunnen worden afgetoetst bij de diensten Jeugd en Cultuur.” We sturen aan op het gebruik van het OverKop-logo voor de herkenbaarheid en branding bij het lanceren van OverKop-projecten. De herkenbaarheid zal ervoor zorgen dat jongeren bewust kunnen kiezen voor een initiatief dat extra inzet op jongerenwelzijn.”

OverKop-spot

Avelgem heeft geen OverKophuis, maar heeft wel een OverKop-spot: een laagdrempelig antennepunt waar jongeren doorheen de dag terechtkunnen op bepaalde uren. “Het is anders dan in steden waar een permanent OverKop-huis is met ruime openingsuren”, aldus de schepen van Welzijn. “Met deze subsidie wil de gemeente meer initiatieven stimuleren die bijdragen aan een sterke mentale gezondheid bij jongeren.”

Niet alleen tieners, ook jongere kinderen worden betrokken in de werking van de gemeente. De kinderraad (vierde tot zesde leerjaar) en de jeugddraad helpen meedenken over initiatieven die aansluiten bij hun noden, behoeften en dromen.