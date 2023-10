Autopsie van aangespoelde orka wordt maandag op het strand van De Panne gehouden

De mannetjesorka die sinds zondagochtend voor de Belgische kust zwom, is aangespoeld op het strand van De Panne. Dat bevestigt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Het dier is ondertussen overleden.

De autopsie op het lichaam van de aangespoelde orka zal maandagochtend op het strand van De Panne gehouden worden. Dat bevestigt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Het dier kreeg van de gemeente De Panne ondertussen de naam ‘Reveil’ mee.

Nog geprobeerd te helpen

De eerste meldingen over de orka liepen al rond 9 uur zondagochtend binnen. Op dat moment bevond het dier zich op de grens van Nieuwpoort en Oostduinkerke, maar er waren nog geen foto’s die de waarnemingen konden bevestigen. Een uur later bleek het wel degelijk om een grote mannetjesorka te gaan. Het geslacht kon op basis van de vin bepaald worden.

De orka zwom in zuidwestelijke richting langs de kustlijn, in de richting van Frankrijk dus. Ter hoogte van Sint-Idesbald begon de orka gevaarlijk dicht bij de kust te komen. In eerste instantie leek hij zich daarna weer verder van het strand te verwijderen, maar in De Panne naderde de orka de kust opnieuw. “We hebben nog met een bootje geprobeerd om het dier te ontmoedigen, maar daar reageerde hij al niet meer op”, aldus Kelle Moreau.

(Lees verder onder de foto)

Het dier spoelde uiteindelijk aan op het strand van De Panne waar het overleed. © BELGA

Even later spoelde de orka effectief aan op het strand van De Panne. “De orka ligt nu bloot op het strand en geeft geen teken van leven meer. Sowieso zijn er nu geen opties meer om het dier nog te redden.” De politie stelde ondertussen een perimeter in om de honderden kijklustigen op gepaste afstand te houden.

Uitzonderlijk

Het is momenteel nog gissen waarom het dier zo dicht bij de kust zwom en uiteindelijk aanspoelde. De orka leek in het water al heel mager, waardoor het vermoeden bestond dat het dier niet in de beste gezondheid verkeerde. Op dat moment werd nog tevergeefs gehoopt dat het mannetje gewoon op zoek was naar een nieuwe groep. “Het is nog te vroeg om in te schatten wat er scheelde, maar het dier ziet er zeker niet gezond uit.” Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten scheppen over de precieze omstandigheden.

Het is erg uitzonderlijk dat een orka opduikt in het zuiden van de Noordzee. “We hebben geen weet van 100 procent zekere waarnemingen in België, al waren er de laatste jaren wel enkele meldingen zonder bewijzen.” In 1850 zou er wel al eens een orka gestrand zijn in België. En net over de grens spoelde er in oktober 2022 in het Zeeuwse Cadzand ook al een vrouwtjesorka aan.