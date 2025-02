Automobilist (36) rij-ongeschikt verklaard: “Ben hervallen, maar voel me niet zo schuldig”

Geen haaranalyse zoals gevraagd waaruit zou blijken dat hij met cannabisgebruik gestopt was, maar een vreemde bekentenis. Dat bracht een 36-jarige automobilist uit Izegem tot eenieders verbazing mee naar de politierechtbank in Kortrijk. Hij werd prompt rij-ongeschikt verklaard. “Een zware straf voor iemand die nog nooit een ongeval heeft veroorzaakt”, vond de man.

Op 25 mei 2024 kon F.N. in het Izegemse centrum zwalpend met zijn voertuig tegengehouden worden. Hij bleek dronken en was verbaal agressief. Een alcoholtest toonde 2,1 promille. Bovendien verklaarde hij dagelijks cannabis als medicijn te gebruiken. “Ik kwam van Tielt en zat er op café. Dat is niet mijn gewoonte. Maar ik ben met cannabisgebruik gestopt”, klonk het begin november toen hij zich voor de eerste keer voor de politierechter moest verantwoorden. Bewijzen kon hij dat echter niet. Vandaar dat hij van de politierechter de kans kreeg om met een haaranalyse te bewijzen dat hij van de drugs af was.

Maar toen hij zich vandaag op het beklaagdenbankje installeerde, bleek hij die analyseresultaten niet mee te hebben. “Ik ben hervallen maar voel me niet zo schuldig”, verraste hij niet alleen de politierechter maar ook de openbare aanklager. “Ik zit in een moeilijke periode en dat middel zorgt voor een verlichting.” “Het siert u dat u zo eerlijk bent, maar u weet wat er zal volgen”, reageerde de politierechter. Prompt verklaarde ze hem rij-ongeschikt. Dat betekent dat hij voor minstens 6 maanden niet meer met een gemotoriseerd voertuig mag rijden.

Eigenlijk is dat geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die onmiddellijk in werking treedt. Pas nadat hij zal kunnen aantonen dat hij 6 maanden drugsvrij is, kan hij opnieuw vragen rijgeschikt te worden verklaard. Ook dat is een beoordeling die dan aan de politierechter, op basis van resultaten van regelmatige bloed- en urinetesten, moet worden voorgelegd. “Laat maar, ik wil niet meer met de auto rijden, het kost me teveel energie”, besloot F.N. toen hij zijn rijbewijs achterliet en ontgoocheld de rechtszaal verliet. Uit voorzorg was hij toch al met de trein naar Kortrijk afgezakt. (LSi)