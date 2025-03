Autokeuring door eigen garagist komt er voorlopig niet

Precies een jaar geleden kondigde de Vlaamse regering een grondige hervorming van de autokeuring aan. Onder meer je wagen laten (her)keuren bij je garagist of bandencentrale lag op tafel. Minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) drukt nu de pauzeknop in, schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vrijdag.

Een jaar geleden kondigde Lydia Peeters (Open VLD), toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit, een revolutionaire hervorming van de autokeuring aan. Om komaf te maken met de vele klachten, voornamelijk over lange wachtrijen, werkte Peeters een aantal concrete aanpassingen uit.

Hervormingen voorlopig van tafel

Twee principes die Peeters op tafel legde, lijken voorlopig een stille dood gestorven. Enerzijds was er het voorstel dat je voor herkeuringen van kleine gebreken niet meer terug naar het keuringscentrum zou moeten. Dit moest een snellere dienstverlening opleveren. Zowel in de keuringscentra, omdat daar meer capaciteit vrij kwam, als bij de herkeuring, omdat herstel én herkeuring mogelijk zou worden op één locatie en binnen één tijdsbestek in gewone autogarages, bij bandencentrales of autoglasspecialisten.

Het tweede concept dat minstens op de lange baan is geschoven, is de decentrale keuring voor personenwagens. Daarbij zou ook de periodieke keuring zelf kunnen uitgevoerd worden bij een klassieke garagist.

Nieuwe conceptnota

“Er is ruimte voor verbetering qua efficiëntie en klantvriendelijkheid, maar ik vond de maatregelen te fragmentarisch”, liet De Ridder optekenen. Ze wil tegen de zomer met een nieuwe conceptnota komen. De Ridder is trouwens ook van mening dat je niet voor alles terug naar de keurder moet en bekijkt de mogelijke rol van de garages.