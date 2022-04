Autodelen voorlopig geen succes in Waregem

De twee deelwagens die sinds januari 2021 op de parking van Waregem Expo staan, werden het voorbije jaar amper honderd keer gebruikt. Groen vraagt meer investeringen in deelmobiliteit, het stadsbestuur vindt dat geen goed idee.

De Waregemnaar toont zich voorlopig geen grote fan van autodelen. Nochtans staan er sinds begin vorig jaar twee elektrische deelwagens van FOX Share op de parking van Waregem Expo, als onderdeel van een ruimer project in Zuid-West-Vlaanderen dat de intercommunale Leiedal deels subsidieert. Daarbij rijden er in totaal 17 deelwagens rond in Harelbeke, Kuurne, Menen, Waregem en Wevelgem.

Uit cijfers die oppositieraadslid Inge Vandevelde (Groen) tijdens de recentste gemeenteraad opvroeg, blijkt dat er in 2021 gemiddeld twee ritten per week geboekt werden. “In het eerste jaar zijn er 101 ritten geregistreerd, goed voor net geen 10.000 kilometer”, gaf schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V) mee. “De drukste maand was december 2021, met 24 ritten in één maand.”

Aanbod vergroten

Groen vindt dat het stadsbestuur meer inspanningen moet leveren om het autodelen in de kijker te zetten. “Ook het aanbod van aanbieders en standplaatsen moet omhoog. Er is interesse bij inwoners van de deelgemeenten, dat weten wij”, zegt Inge Vandevelde, die al enkele jaren ijvert voor meer deelprojecten in de stad.

De CD&V-meerderheid plant geen verdere gesprekken met andere autodeelaanbieders, net omdat de deelwagens weinig gebruikt worden. Schepen Himpe wees erop dat amper tien mensen afzakten naar een informatieavond over autodelen. Eén van de FoxShare-wagens verhuist binnenkort trouwens naar de omgeving van het station, omdat de beide voertuigen momenteel twee laadpalen bezetten. De verhuis komt er op vraag van buurtbewoners die hun auto willen opladen aan de openbare paal. (PNW)