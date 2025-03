Autodelen in versnelling in Roeselare, nu ook deelwagens in Oekene en Beveren

Autodelen zit in de lift in Roeselare. Het aanbod wordt daarom nog uitgebreid met extra deelwagens. Aanbieder Claus2you plaatste maandag vier extra deelwagens: twee in Beveren, één in Oekene en één in het centrum van de stad.

Over een periode van één jaar is het aanbod van deelwagens in Roeselare gegroeid van twintig naar dertig. Op dit moment zijn er vier aanbieders actief: Cambio, Claus2you, Coopstroom en Dégage. “Binnenkort komt daar mogelijks nog Cozywheels bij”, aldus schepen van mobiliteit Piet Delrue (Lokaal Liberaal). Hij merkt dat de vraag naar autodelen erg gestegen is. “Roeselare telt vandaag 350 autodelers, honderd meer dan vorig jaar. We blijven dit ondersteunen, want autodelen is een belangrijk onderdeel van onze duurzame mobiliteit.”

Lieselot Rampelbergh van Clause2you somt nog eens de voordelen van een deelauto op. “Hoe dichter een deelwagen bij je thuis staat, hoe aantrekkelijker het wordt om de overstap te maken. Zodra je minder dan 13.000 kilometer per jaar rijdt, is autodelen goedkoper dan een eigen wagen. Bij autodelen betaal je alleen voor het gebruik en je hebt geen zorgen over tanken, verzekering, onderhoud, keuring, belastingen of onverwachte kosten.”

De stad merkt ook dat bewoners van de deelgemeenten geïnteresseerd zijn in het concept. Maandag werden aan het H.Kruisplein in Beveren twee deelwagens geparkeerd, in Oekene staat er voortaan één langs de Sint-Corneliusstraat. Ook in het centrum van de stad staat er sinds kort een nieuwe deelwagen.

infomoment

Op woensdag 23 april organiseert de stad nog een infoavond rond het concept. Die vindt vanaf 19.30 uur plaats op Trax. “Vorig jaar waren er maar liefst 75 aanwezigen.” Tijdens de infomarkt krijgen de aanwezigen uitleg van de aanbieders van de deelwagens en van gebruikers van het systeem. Daarnaast zullen er ook enkele wagens opgesteld staan. “Ook het concept van autodelen met buren of vrienden zal worden toegelicht”, aldus Thijs Marinelli, medewerker van de stad. (Bert Feys)