Autoclub Dadizele organiseert tuningevent voor Mariënstede

Autoclub Dadizele, de organisator van de jaarlijkse rally in Dadizele en omstreken, organiseert op zondag 3 juli een tuningevent in de omgeving van het kasteel van Mariënstede. De opbrengst gaat net zoals bij de voorbije edities naar Mariënstede, de lokale voorziening voor mensen met een beperking.

Geoffrey Vandaele, bestuurslid van Autoclub Dadizele, is actief in de tuningwereld. “Ik ben vele weekends aanwezig op tuningmeetings, zowel in binnen- als in buitenland. Mijn droom was eigenlijk om zelf ooit een tuningevent te organiseren. Daarbij kreeg ik enkele jaren geleden de steun van Autoclub Dadizele”, aldus de tuningliefhebber. Het tuningevenement streek reeds twee keer neer in het centrum van Dadizele. Op zondag 3 juni gebeurt dat een derde keer.

“Na de coronacrisis willen we opnieuw mooie wagens naar de Pompeschittersgemeente lokken”, aldus Marnik Malengier van Autoclub Dadizele. Terwijl er in Klerken de jaarlijkse truckrun is en vanuit Gits de Jumborun vertrekt, willen de autoliefhebbers met de tuning ook het goede doel steunen. “We beslisten om opnieuw iets voor Mariënstede te doen.”

Jury selecteert

De autotuning start om 10 uur. “Ook dit jaar zal een jury er mooiste wagens per categorie uitkiezen”, aldus Marnik. De deelnemende auto’s rijden binnen via de Ketenstraat. De meest exclusieve wagens krijgen een plaatsje in en rond het mooie domein van het kasteel van Mariënstede. Daarnaast zullen er ook nog wagens opgesteld staan in de Remi Dewittestraat en in de Dennenlaan. In het gemeentelijk domein ‘t Torreke zullen er enkele stands met attributen uit de tuningwereld opgesteld staan. Daarnaast is er ook catering voorzien voor wie een hongertje heeft. De prijsuitreiking is voorzien omstreeks 16.30 uur aan de kiosk in ‘t Torreke. Het tuningevenement stopt omstreeks 17 uur. Wie er graag wil bij zijn met zijn of haar wagen kan contact opnemen met Geoffrey Vandaele via tel. 0471 33 41 09 of via het mailadres info@autoclubdadizele.be.