Auto vernielt gevel in Torhout: “Toch gaat onze broodjeszaak op 12 mei open”

Zondag even vóór 5 uur in de vroege morgen reed een 24-jarige Torhoutenaar met grote snelheid met zijn auto tegen de voorgevel van de nog te openen broodjeszaak Juroo aan de rotonde van de Roeselaarseweg in Torhout. De ravage is enorm, maar Thomas Deswaef en zijn vrouw Cindy Ballière van Juroo laten zich niet uit hun lood slaan: “Toch gaat onze broodjeszaak op 12 mei open zoals voorzien.”

Thomas (37) en Cindy (39) runnen een bloeiend schrijnwerkbedrijf, gespecialiseerd in maatwerk en interieurinrichting. Als investering besloten ze om bij hun huis aan het begin van de Roeselaarseweg een broodjeszaak te starten met Emmeken Pyfferoen uit Ruddervoorde als gezicht van de zaak. Zij zal de klanten bedienen.

“De opening staat op donderdag 12 mei gepland en gaat gewoon door”, zegt Cindy. “Het beschadigde deel van ons pand zullen we weliswaar moeten afschermen, want op korte termijn nieuw veiligheidsglas laten leveren, lijkt ons onmogelijk. De grote ruit van het rechterdeel van de gevel werd door de auto volledig vernield en ook de muur vertoont diepe scheuren.”

Thomas en Cindy zaten nog niet eens twee uur in bed

Thomas en Cindy hebben twee zoontjes, Jules (8) en Jerome (7). Vandaar de naam Juroo voor de broodjeszaak, een samentrekking van de voornamen van hun kinderen.

“We waren zondagmorgen omstreeks 3 uur in de ochtend thuisgekomen van een communiefeest in Moorslede”, vertelt Thomas. “We zaten nog niet eens twee uur in bed, toen we door een harde knal gewekt werden. We slapen langs de achterzijde van het gebouw, maar Cindy had de klap direct gehoord. De jonge Torhoutenaar bleek met zijn wagen het rechterdeel van de voorgevel van het pand te hebben vernield. Plus onze brievenbus en die van Scalini, de kledingzaak net naast ons. Hij had ook over tientallen meters een verkeersbord meegesleept. Hij kwam blijkbaar van de discotheek Place2Party wat verderop, reed richting Torhout, maar bedacht zich en maakte met zijn BMW rechtsomkeer. Aan de rotonde verloor hij de controle over het stuur en vloog tegen onze gevel. Zonder veiligheidsglas was hij bijna zeker gewoon binnengereden.”

Jonge chauffeur had veel te veel gedronken

“De jongeman had veel te veel gedronken”, vult Cindy aan. “Maar hij werd niet gewond en daar ben ik hoe dan ook blij om. Ik wens niemand zware verwondingen toe, hoe dwaas en onverantwoord het ook is om in zulke toestand achter het stuur van een auto te klimmen. Aan de overzijde van de straat liepen er jongeren, maar die werden gelukkig niet aangereden. Ze hebben het ongeval zien gebeuren.”

Vóór de deur van hun huis met toekomstige broodjeszaak stond een bestelwagen van het schrijnwerkbedrijf van Thomas en Cindy geparkeerd, maar die werd als bij wonder niet geraakt.

“Dit is een serieuze tegenslag natuurlijk, maar we blijven vast van plan om van onze foodstore Juroo een succesverhaal te maken”, blijft Cindy optimistisch. “Emmeken zal daar elke werkdag van 6.30 uur tot 14 uur garant voor staan. Dus niet in de weekends en op feestdagen, want dan is Juroo gesloten. We verkopen broodjes, verse salades, drankjes, desserts en noem maar op. Thomas had zaterdag nog urenlang aan het interieur gewerkt, maar gelukkig is het resultaat van die arbeid niet verloren gegaan. Was de BMW het pand binnengedrongen, dan zou het andere koek zijn geweest.”