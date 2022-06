Auto rijdt zich vast in water na wolkbreuk in Kortrijk

Vrijdagvoormiddag veroorzaakte een wolkbreuk wateroverlast in Kortrijk. Om negen uur trok een neerslagzone over de Leiestreek en viel de regen met bakken uit de lucht. De gevolgen van de zware neerslag zijn ook te voelen op de weg, in de tunnel onder de spoorweg in de Felix de Bethunelaan reed een auto zich vast in het water.

Het gebeurt wel vaker dat het water in de tunnel onder de spoorweg niet weggeraakt. Toch liet een automobilist zich vangen. Omstaanders kwamen de bestuurder te hulp en sleepten de wagen met een kabel uit de hachelijke situatie.

Door de vele wegenwerken in de buurt is de tunnel onder de spoorweg één van de weinige doorgangen om – langs die zijde van de stad – van het noorden naar het zuiden van Kortrijk te rijden en omgekeerd. Bij hevige regen staat de Felix De Bethunelaan wel vaker blank en dienen medewerkers van de dienst Publieke Ruimte ter plaatse te komen. “Normaal vinden we bladeren of steenpuin in de waterontvangers en zuigen we de waterputjes langs de straten leeg, maar de aanleiding kan ook gewoon de grote hoeveelheid neerslag op korte termijn zijn. Dat gebeurt wel vaker”, zegt Yoerik Beyls, medewerker Publieke Ruimte.

Grote Wallebeek verzadigd?

De wateroverlast in die omgeving in 2020 was mogelijk het gevolg van een verzadiging van de Grote Wallebeek. Die beek stroomt langs het Ei richting Condédreef en gaat zo verder naar de Leie via de Burgemeester Felix de Bethunelaan en de Graaf Karel de Goedelaan. In het najaar van 2020 werden vervolgens de werken gestart met aannemer Stadsbader voor de aanleg van bufferbekken in het noordelijk deel van Walle, aan verkeerswisselaar het Ei. Het bufferbekken slaat regenwater uit de ruime omgeving tijdelijk op en laat die vertraagd afvoeren via de Grote Wallebeek. De investering moest wateroverlast in het centrum van Kortrijk voorkomen, waar veel inwoners na enkele dagen van noodweer mee geconfronteerd worden.