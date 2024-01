Auto Retro keert terug naar Brugge als Auto Classics: “We komen weer thuis”

Autoliefhebbers uit Brugge en omstreken kunnen opnieuw uitkijken naar een oldtimer- en classic carbeurs in eigen streek. Na vele jaren keert Auto Retro terug naar Brugge en dit op 27 en 28 januari. Al is het wel onder de nieuwe noemer ‘Auto Classics’ en in het Beurs Meeting en Congres Center (BMCC), of kortweg ‘nieuwe beursgebouw’, op het Beursplein als locatie.

Auto Retro werd in 1980 opgericht door kledinghandelaar, maar vooral ook grote autoliefhebber Ivan Delobelle. De eerste edities vonden plaats in het Boudewijnpark, maar na enkele jaren werd uitgeweken naar de parking van ‘t Zand in Brugge. Vanaf 1987 was het (‘oude’) beursgebouw vlakbij ‘t Zand voor jarenlang de vaste locatie. En sinds de start van de jaren ‘90 werd er gewerkt met ‘vaste gasten’ of jaarthema’s zoals Jaguar, Alfa Romeo of Mercedes.

Meer dan alleen oldtimers

In 2016 vond de laatste editie op deze locatie plaats omdat het beursgebouw zou afgebroken worden om het huidige nieuwe ‘BMCC’ te realiseren. “Toen hadden we plots geen geschikte locatie meer in Brugge en daarom zijn we uitgeweken naar de expohallen van Roeselare”, zegt Sebastien Delobelle, de zoon van stichter Ivan die al jaren mede-organisator is. “Door corona en de nasleep ervan was er in de jaren ‘21, ‘22 en ‘23 geen beurs. Maar nu dus weer wel en we zijn erg tevreden dat we in deze prachtige beurs- en evenementenhal in Brugge terecht kunnen. We komen weer thuis. De naam hebben we gewijzigd naar Auto Classics omdat dit iets meer hedendaags klinkt. En we gaan ook iets ruimer dan enkel ‘oldtimers’, die minstens dertig jaar oud moeten zijn. We bieden ook ruimte aan ‘classic cars’, mooie auto’s vanaf zo’n 20 à 25 jaar oud. Ons thema dit jaar is het legendarische merk Aston Martin. Bezoekers kunnen onder meer een Aston Martin uit 1925 tentoonstellen, de oudste racewagen van dit merk die niet in een museum te vinden is.”