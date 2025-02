Auto-importeur ICO wil een parkeertoren bouwen in de Zeebrugse achterhaven

De Zeebrugse auto-importeur ICO heeft een milieuvergunning aangevraagd om een parkeertoren te bouwen in de achterhaven. Die plannen moeten een oplossing bieden voor het nijpend tekort aan plaats op de terminals voor het tijdelijk parkeren van voertuigen.

Het voorbije jaar behandelde Port of Antwerp-Bruges maar liefst 3,7 miljoen nieuwe auto’s, 249.020 vrachtwagens en bussen én 209.068 tweedehands voertuigen. Zeebrugge is dé draaischijf voor de import en export van auto’s in West-Europa. Het is de grootste autohaven ter wereld.

Plaatsgebrek

Een van de grote spelers is International Car Operators (ICO), met twee terminals in de Zeebrugse achterhaven. ICO verscheept niet alleen Europese automerken als Porsche, Audi en Volkswagen, maar ook de Japanse Toyota, Nissan en Honda en zelfs de Chinese elektrische wagens Geely en BYD. Het succes van de autotrafieken heeft ook zijn keerzijde: er is plaatsgebrek op de terminals.

Het feit dat Chinese automerken pas het fiat geven voor verscheping, als de auto’s daadwerkelijk verkocht zijn, zorgt ervoor dat veel wagens voor langere tijd op de terminals blijven staan. Zelfs op de cruiseterminal in de Zeebrugse voorhaven staan vaak noodgedwongen honderden auto’s geparkeerd. Er moeten zelfs parkings buiten Zeebrugge ingericht worden.

Milieuvergunning

Om dit euvel op te lossen, heeft ICO een milieuvergunning aangevraagd voor de bouw van een parkeertoren in de Zeebrugse achterhaven. Er is al een milieu-effectenrapport opgesteld. Het bedrijf hoopt de werken nog dit jaar te starten. Momenteel is een delegatie van ICO samen met Brugs burgemeester Dirk De fauw, die ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges is, in Japan. Ze voeren in Tokyo gesprekken met Japanse autoconstructeurs die via Zeebrugge nog meer auto’s in Europa willen invoeren.