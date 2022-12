Auteur Simenon centraal in kerstdorp van Franky en Chantal

In het gezin van Franky en Chantal Leune–Decrop is het kerstgebeuren elk jaar een bijzonder moment. Jaren geleden raakte het stel gecharmeerd door de warme kerstsfeer van ‘Toeren en Loeren’. Dat was de aanzet om die gezellige kerstsfeer zelf in huis te halen, om mensen uit te nodigen en deze sfeer te delen.

“Wij sluiten ons elk jaar aan bij het Toeren-en-Loeren-evenement. Dit is al de tiende keer”, vertellen Franky en Chantal. “Het Toeren & Loeren-comité kiest elk jaar een thema. Dit jaar is dat auteur Georges Simenon. Deze beroemde auteur van detectiveromans heeft ook een aantal kerstverhalen geschreven, maar bij ons doet hij meteen een belletje rinkelen als schrijver van De Burgemeester van Veurne, een roman waarover de toenmalige BRT een 3-delige tv-serie maakte in 1984. Franky en Chantal integreren Simenon op een heel eigen manier in hun kerstopstelling.

“Ons kerstdorp, dat de voorbije jaren steeds een grootstad was of een dorpje in de bergen, is nu Veurne zelf”, leggen ze uit. “Voor de pui van het stadhuis staat de burgemeester, verkleed als kerstman met burgemeesterssjerp. Hij overschouwt de kermisattracties op de Grote Markt en ziet in de verte, in de Moeren, Maria, Jozef en het kerstkindje omringd door herders en veel schapen. Dit jaar ligt de nadruk op materialen, landen en kunstenaars.”

Ten huize Leune duurt Toeren en Loeren langer dan het weekend van 16 tot 18 december. “Bij ons loopt de kerstevocatie verder tot het feest van Driekoningen, op 6 januari 2023. Tijdens het T&L-weekend kunnen mensen binnenkomen tussen 14 en 20 uur. Vanaf 19 december vragen we wel om vooraf te bellen om zeker te zijn dat we zelf thuis zijn. Op 17 december om 14.30 uur speelt buurvrouw Marleen op gitaar en accordeon luister- en meezingkerstliedjes. Els Bruynooghe is weer van de partij met in was gemaakte kerstkaarten.

(MVO)