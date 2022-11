Auteur Fabio Vinago brengt boek uit over narcisme: “Ik heb vijf jaar met een zwaar narcistische partner samengeleefd”

Narcisme is een hot topic geworden in onze hedendaagse maatschappij. Iedereen heeft wel wat narcisme in zich – zo stelt schrijver Fabio Vinago uit Kortemark – maar het moet gezond blijven. Zelf kwam hij werkgerelateerd al vaak in contact met narcisten, maar hij heeft ook een relatie met een narcist achter de rug. Vanuit die ervaringen schreef hij het boek ‘Uit de klauwen van een narcist’.

“Ik ben afkomstig uit Maasmechelen”, vertelt Fabio Vinago (34). Hij woont met zijn echtgenoot en zoontje langs de Waterhoenstraat. “Na enkele omzwervingen in Brussel en Gent hebben we een paar jaar geleden in Kortemark gebouwd. Het is hier rustig en leuk wonen. Ik ben eigenlijk afgestudeerd als verpleegkundige, maar daarnaast volgde ik ook een opleiding tot grafisch ontwerper en geef ik les bij Vives in Brugge en Kortrijk. In onze huidige maatschappij lijkt narcisme zich als een epidemie te verspreiden. Het woord wordt door veel mensen in de mond genomen, maar het wordt vaak in een context gebruikt die een vertekend beeld van de narcistische persoonlijkheidsstoornis geeft. Er is niets positiefs aan een narcistische relatie. Wat we wel kunnen vaststellen, is dat niet iedere narcist hetzelfde is en dat niet iedere narcist dezelfde narcistische kenmerken vertoont. Maar het eindresultaat, het trauma en de littekens die zo’n relatie veroorzaakt, zijn voor elk slachtoffer van een narcistische relatie hetzelfde. In een dergelijke relatie blijven zal hen vroeg of laat vernietigen.”

Begrijpelijke taal

“We kunnen met zekerheid stellen dat kennis van deze aandoening niet alleen belangrijk is voor het wetenschappelijk domein. Informatie omtrent de narcistische persoonlijkheidsstoornis kan relevant zijn voor iedereen. Die kennis wapent je tegen emotioneel misbruik, financieel verlies, emotionele manipulatie en pathologische leugens. Zelf heb ik vijf jaar met een zwaar narcistische partner samengeleefd. Die ervaring heeft me ertoe aangezet om een opleiding in de toegepaste psychologie, een vierjarige opleiding tot integratieve psychotherapeut en een opleiding tot IBCT-therapeut te volgen. Ik heb jarenlang op een gespecialiseerde afdeling binnen een psychiatrisch ziekenhuis gewerkt met patiënten die kampten met een persoonlijkheidsstoornis, zoals borderline en narcisme. Al die kennis en ervaring heb ik verzameld om Uit de klauwen van een narcist in begrijpelijke taal neer te pennen. Het is mijn tiende boek dat ik in eigen beheer uitbracht. Pas op, ik ben geen dokter of psychiater, dus mijn boek is puur informatief”, besluit Fabio. (JD)