Australische politie bevestigt nieuws: Bruggeling Stef Vandevelde (29) vermist in Australië

De politie van de Australische staat New South Wales is op zoek naar de uit België afkomstige Stef Vandevelde. Dat heeft een woordvoerder van de Australische politie zaterdagochtend plaatselijke tijd bevestigd aan Belga. De 29-jarige man werd dinsdagnamiddag voor het laatst gezien in het zakencentrum van Sydney.

De politie van New South Wales kon niet onmiddellijk uitsluitsel geven over de visumstatus van de man. Er is een onderzoek geopend naar de verdwijning. De volgende stappen omvatten het contacteren van de familie en het opvragen van telefoon- en financiële informatie, wat enkele weken kan duren, aldus de politiewoordvoerder.

De Belgische ambassade in Australië gaf intussen aan dat het “de zaak in behandeling heeft genomen en de familie zal bijstaan indien die daarom vraagt”. Verdere informatie kon de ambassade op dit moment niet verstrekken, klonk het.

De politie van New South Wales verspreidde vrijdag een opsporingsbericht voor Stef Vandevelde. Hij werd dinsdagnamiddag rond 14.30 uur voor het laatst gezien in een drukke straat in het centrum van Sydney. Omdat zijn familie en vrienden er niet in slaagden hem te contacteren, werd de politie ingeschakeld. Die heeft de bevolking van Sydney gevraagd om contact op te nemen met de autoriteiten indien ze meer informatie hebben over de vermiste.

