Augustuskermis was groot succes

Ruiselede Wie afgelopen weekend iets organiseerde in het kader van de grote augustuskermis blikt nu heel tevreden terug. De hang naar sociaal engagement en samenzijn was groot.

De foorkramers aan de kerk in het centrum waren blij met het groot aantal bezoekers. Staccato en voortrekker en gelegenheids-dj Bart Coopman openden met Muziek in het Park de driedaagse kermis. De zon liet het die avond afweten en wat regen in de vooravond fnuikte ietwat de feestvreugde.

‘Rock Djazzter’, een organisatie van jeugdhuis Jester, presenteerde drie bands voor een gezellig Parkfestival. De KLJ is heel dankbaar en opgetogen over een geslaagd weekend. “Er waren zowat 600 barbecue-eters, 1.600 fuifgangers en nog eens 600 deelnemers aan de sneukeltoer die genoten van de hapjes en drankjes langs het 30 kilometer lange traject”, werd vernomen tijdens de tractor- en truckwijding op zondagmorgen, na een uitgelaten feest in de tent.

1.580 wandelaars

Voor de 26ste kermiswandeltocht hoopte parcoursbouwer Eddy Strobbe op 1.500 stappers. En zowaar, met 1.580 deelnemers werd zijn wens zelfs overtroffen. Ook het straattekenen van de Gezinsbond kreeg heel wat jonge creatievelingen over de vloer. De interprovinciale geitenprijskamp nabij de Aalterstraat werd non-stop druk bijgewoond. (RV)