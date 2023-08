August en Lucienne uit Houthulst zijn een diamanten paar

August Desender (92) en Lucienne Lammerant (85) vierden hun diamanten bruiloft. August is geboren in Merkem, Lucienne in Brugge.

Het paar kent elkaar al van kinds af aan; ze waren buren maar het was pas later toen ze samen werkten dat de vonk oversloeg. Na een verkering van twee jaar stapten ze op 29 juni 1963 in het huwelijksbootje. Het paar werd gezegend met één dochter: Hilde (53). Zij is gehuwd met Patrick Vandeputte, en zij hebben twee dochters: Isolde en Laurien. August is lid van de Leopold III-orde van Ieper en lid van de Belgische Oorlogskruisers West-Vlaanderen. Vroeger was hij bestuurslid. August kreeg vijf medailles waaronder die van het bezettingsleger en die van Leopold III. Naast heel wat boeken over de oorlog heeft hij ook een klein oorlogsmuseum op zolder. Lucienne was 20 jaar bestuurslid van Okra Merkem, zij houdt van schlagermuziek en gaat regelmatig naar optredens in de streek. Bijzonder is dat Lucienne al haar hele leven in hetzelfde huis woont.