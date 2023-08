Auditeur stelt vernietiging voor: ring rond Anzegem na 15 jaar terug naar af?

Een auditeur heeft de Raad van State geadviseerd om het omstreden dossier van de ‘Omleidingsweg Anzegem’ nietig te verklaren. Volgens het advies heeft de provincie de impact van een nieuwe ringweg op het milieu onvoldoende onderzocht waardoor het beroep dat de protestgroep ‘Omring Anzegem Niet’ aantekende bij de provincie, gegrond kan verklaard worden. “Hoogstwaarschijnlijk zal de raad het advies van de auditeur volgen”, aldus het actiecomité ‘Omring Anzegem niet’.

De provincieraad nam eind 2021 de beslissing om de knoop door te hakken in het aanslepende plan rond het omleiden van het zwaar verkeer in Anzegem. “Ondanks het grote protest, zette de provincie door”, aldus voortrekker van het actiecomité Bruno Vermeire (59). “Daarop gingen wij in beroep.”

Verschillende tekortkomingen

In het advies van de auditeur wordt een opsomming gemaakt van tekortkomingen die te maken hebben met de omgeving. “Er ontbreekt onder andere een voortoets om de hoeveelheid stikstofuitstoot te beoordelen en een onderzoek om de speciale beschermingszone van de ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen’ te beoordelen. Ook werden de zogenaamde ‘nulplusalternatieven’, dat is de situatie wanneer er geen nieuwe weg wordt aangelegd, niet op milieueffecten onderzocht en ontbreken ze in het MER-rapport”, somt Vermeire op. Het actiecomité zal haar lijn behouden. “Vooral omdat er geen aandacht is gegeven door de provincie aan de verschillende tekortkomingen die wij als actiecomité ‘Omring Anzegem Niet’ aangaven en dit bevestigd wordt in het advies van de adviseur, zullen we dezelfde koers varen.”

Gemeente opvallend stil

“Het is opvallend dat de gemeente stil blijft in dit dossier”, stelt Vermeire. “Ze werden nochtans aangeschreven en hebben niet gereageerd volgens de verslagen die we ter inzage kregen. In het advies staat genoteerd dat de gemeente Anzegem door de griffie van de Raad van State werd aangeschreven met de vraag of zij in het geding wou tussenkomen, maar dat de gemeente op dat schrijven niet reageerde.” Schepen van Mobiliteit Christophe Vandererven (Samen één) verduidelijkt in een reactie dat er vanuit Anzegem geen advies kòn worden gegeven omdat meer dan de helft van de raadsleden betrokken is en deze de gemeenteraadszitting daardoor moesten verlaten. Dit wegens persoonlijke betrokkenheid doordat ze zelf langs het uitgestippelde tracé wonen of betrokkenheid via bepaalde familieleden.”

Een definitieve uitspraak van de Raad van State wordt binnen enkele maanden verwacht. “Normaliter volgt de Raad het advies van de auditeur. Een advies op een beroep dat aangetekend is bij de Raad van State op het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) van ‘Omleidingsweg Anzegem’, is op zich niet bindend, maar wordt zo goed als altijd opgevolgd”, zegt Bruno Vermeire. “Wat wij als actiecomité nu nog gaan doen is een laatste repliek geven op het advies van de auditeur. Dat zal dan overgedragen worden aan de provincie waarna de Raad van State definitief en onherroepelijk beslist.”

Het dossier verdeelt Anzegem doordat er een ander kamp is met hevige voorstanders om de dorpskern te ontlasten van het zwaar vervoer via het aanleggen van een omleidingsweg. Deze groep vindt dat de combinatie van schoolgaande jeugd die zich grotendeels met de fiets verplaatst en een overvolle Kerkstraat met zware vrachtwagens, niet verenigbaar is.

Kostbare tijd verloren

Bruno Vermeire haalt in naam van het actiecomité aan dat er ruim 15 jaar aan kostbare tijd verloren is gegaan. “Het is belangrijk om aan te stippen dat er uiteindelijk geen winnaars zijn in dit dossier, maar dat er wel kostbare tijd verloren is gegaan om het centrum van Anzegem veilig, leefbaar en aantrekkelijk te maken”, stelt Vermeire. “Sinds 1996 is dit dossier lopende, dus we spreken hier over meer dan 15 jaar.”